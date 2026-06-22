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Самолет "Победы", подавший аварийный сигнал, благополучно сел в Махачкале - РИА Новости, 22.06.2026
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13:12 22.06.2026
Самолет "Победы", подавший аварийный сигнал, благополучно сел в Махачкале

Самолет Гюмри — Москва, подавший аварийный сигнал, благополучно сел в Махачкале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет авиакомпании «Победы», следовавший рейсом Гюмри — Москва, подал аварийный сигнал.
  • Рейс DP-856 благополучно совершил посадку на запасном аэродроме в Махачкале.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победы", следовавший рейсом Гюмри - Москва и подавший аварийный сигнал, благополучно сел в Махачкале, сообщил перевозчик.
По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном.
"Рейс "Победы" DP-856, следовавший по маршруту Гюмри–Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалы", - говорится в сообщении.
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