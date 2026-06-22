Самолет "Победы", подавший аварийный сигнал, благополучно сел в Махачкале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет авиакомпании «Победы», следовавший рейсом Гюмри — Москва, подал аварийный сигнал.
- Рейс DP-856 благополучно совершил посадку на запасном аэродроме в Махачкале.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победы", следовавший рейсом Гюмри - Москва и подавший аварийный сигнал, благополучно сел в Махачкале, сообщил перевозчик.
По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном.
"Рейс "Победы" DP-856, следовавший по маршруту Гюмри–Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалы", - говорится в сообщении.