Самолет рейсом Гюмри — Москва перенаправили в Махачкалу

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Гюмри - Москва, был перенаправлен в аэропорт Махачкалы, сообщили РИА Новости в справочной службе "Внуково".

"Рейс перенаправлен в Махачкалу", - ответили в справочной службе "Внуково" на запрос о маршруте рейса из Гюмри.