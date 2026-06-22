Самолет рейсом Гюмри — Москва перенаправили в Махачкалу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, подал аварийный сигнал над Дагестаном.
- Рейс был перенаправлен в аэропорт Махачкалы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Гюмри - Москва, был перенаправлен в аэропорт Махачкалы, сообщили РИА Новости в справочной службе "Внуково".
По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном.
"Рейс перенаправлен в Махачкалу", - ответили в справочной службе "Внуково" на запрос о маршруте рейса из Гюмри.
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Вчера, 12:56