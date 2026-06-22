СК проводит проверку после гибели пассажира на борту рейса Москва — Омск

Краткий пересказ от РИА ИИ На борту самолета, летевшего из Москвы в Омск, скончался пассажир.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по статье "Причинение смерти по неосторожности".

БАРНАУЛ, 22 июн — РИА Новости. После смерти пассажира на борту самолета, летевшего из Москвы в Омск, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

« "По предварительным данным, 20 июня 2026 года во время полета на воздушном судне, следовавшем по маршруту Москва — Омск, скончался пассажир", — говорится в релизе.

Речь идет о статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примут процессуальное решение.

По информации Telegram-канала Mash , перед смертью 37-летний мужчина устроил на борту самолета дебош. Вскоре после вылета из Шереметьево он вскочил с места и начал бегать по салону с ножницами, а затем попытался напасть на пилотов. Пассажиры смогли обезвредить его, связав ему руки пластиковыми стяжками.