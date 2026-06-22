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СК проводит проверку после гибели пассажира на борту рейса Москва — Омск - РИА Новости, 22.06.2026
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12:43 22.06.2026 (обновлено: 15:26 22.06.2026)
СК проводит проверку после гибели пассажира на борту рейса Москва — Омск

СК России проводит проверку после смерти дебошира на борту рейса Москва — Омск

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На борту самолета, летевшего из Москвы в Омск, скончался пассажир.
  • Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по статье "Причинение смерти по неосторожности".
БАРНАУЛ, 22 июн — РИА Новости. После смерти пассажира на борту самолета, летевшего из Москвы в Омск, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
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"По предварительным данным, 20 июня 2026 года во время полета на воздушном судне, следовавшем по маршруту Москва — Омск, скончался пассажир", — говорится в релизе.

Речь идет о статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примут процессуальное решение.
По информации Telegram-канала Mash, перед смертью 37-летний мужчина устроил на борту самолета дебош. Вскоре после вылета из Шереметьево он вскочил с места и начал бегать по салону с ножницами, а затем попытался напасть на пилотов. Пассажиры смогли обезвредить его, связав ему руки пластиковыми стяжками.
Через некоторое время дебошир успокоился, его развязали, но он потерял сознание. После посадки прибывшие медики констатировали его смерть.
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ПроисшествияРоссияМоскваОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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