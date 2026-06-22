Эксперт рассказала, как выбрать качественное сало

Краткий пересказ от РИА ИИ В составе качественного сала не должно быть усилителей вкуса, ароматизаторов и других лишних добавок, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета Росбиотех Анна Джабакова.

Хорошее сало имеет белый или слегка кремовый цвет, плотную, но не твердую текстуру, а его запах должен быть мягким, мясным, слегка сладковатым или пряным.

Качественное сало в умеренных количествах не вредно для здорового человека, но проблемы могут возникнуть при регулярном избытке соли, копченостей и общего переизбытка жирной пищи в рационе.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Усилителей вкуса, ароматизаторов и других лишних добавок не должно быть в составе качественного сала, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета Росбиотех Анна Джабакова.

"Насторожить должны длинные списки добавок: усилители вкуса, большое количество ароматизаторов, избыток консервантов, стабилизаторы или искусственные коптильные компоненты. Особенно это касается дешевого копченого сала. Иногда характерный аромат достигается не натуральным копчением, а жидким дымом и ароматизаторами, которые создают только иллюзию качества", - сказала Джабакова "Газете.Ru"

По словам эксперта, хорошее сало обычно белое или слегка кремовое, а желтый оттенок может говорить о старости или нарушении хранения. Идеально белый глянцевый цвет тоже должен насторожить - чрезмерно обработанный продукт выглядит неестественно, пояснила Джабакова.

Текстура должна быть плотной, но не твердой, а шкурка - не слишком жесткой и сухой, уточнила эксперт. Она также добавила, что запах у хорошего сала мягкий, мясной, слегка сладковатый или пряный, без кислых, прогорклых или химических нот.

Кроме того, специалист отметила, что сало с мясными прослойками хранится хуже, так как мясные включения делают продукт более чувствительным к температуре и микробиологическим рискам. Покупка на стихийных рынках без нормального охлаждения рискованна: при нарушении температурного режима жиры окисляются, растет риск бактериального загрязнения, добавила эксперт.