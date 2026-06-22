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Эксперт рассказала, как выбрать качественное сало - РИА Новости, 22.06.2026
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18:49 22.06.2026
Эксперт рассказала, как выбрать качественное сало

Джабакова: качественное сало не должно содержать усилители вкуса и ароматизаторы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСало
Сало - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В составе качественного сала не должно быть усилителей вкуса, ароматизаторов и других лишних добавок, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета Росбиотех Анна Джабакова.
  • Хорошее сало имеет белый или слегка кремовый цвет, плотную, но не твердую текстуру, а его запах должен быть мягким, мясным, слегка сладковатым или пряным.
  • Качественное сало в умеренных количествах не вредно для здорового человека, но проблемы могут возникнуть при регулярном избытке соли, копченостей и общего переизбытка жирной пищи в рационе.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Усилителей вкуса, ароматизаторов и других лишних добавок не должно быть в составе качественного сала, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета Росбиотех Анна Джабакова.
"Насторожить должны длинные списки добавок: усилители вкуса, большое количество ароматизаторов, избыток консервантов, стабилизаторы или искусственные коптильные компоненты. Особенно это касается дешевого копченого сала. Иногда характерный аромат достигается не натуральным копчением, а жидким дымом и ароматизаторами, которые создают только иллюзию качества", - сказала Джабакова "Газете.Ru".
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По словам эксперта, хорошее сало обычно белое или слегка кремовое, а желтый оттенок может говорить о старости или нарушении хранения. Идеально белый глянцевый цвет тоже должен насторожить - чрезмерно обработанный продукт выглядит неестественно, пояснила Джабакова.
Текстура должна быть плотной, но не твердой, а шкурка - не слишком жесткой и сухой, уточнила эксперт. Она также добавила, что запах у хорошего сала мягкий, мясной, слегка сладковатый или пряный, без кислых, прогорклых или химических нот.
Кроме того, специалист отметила, что сало с мясными прослойками хранится хуже, так как мясные включения делают продукт более чувствительным к температуре и микробиологическим рискам. Покупка на стихийных рынках без нормального охлаждения рискованна: при нарушении температурного режима жиры окисляются, растет риск бактериального загрязнения, добавила эксперт.
"В умеренных количествах качественное сало не является чем-то катастрофическим для здорового человека. Проблемы начинаются скорее при регулярном избытке соли, копченостей и общего переизбытка жирной пищи в рационе", - заключила Джабакова.
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