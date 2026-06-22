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Итоги пятого потока Ямальской школы кадрового резерва подвели в Салехарде - РИА Новости, 22.06.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:26 22.06.2026
Итоги пятого потока Ямальской школы кадрового резерва подвели в Салехарде

В Салехарде завершился пятый поток проекта "Ямальская школа кадрового резерва"

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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САЛЕХАРД, 22 июн – РИА Новости. Пятый поток образовательного проекта "Ямальская школа кадрового резерва" завершился в Салехарде, 89 управленцев представили свои инициативы по развитию региона, многие из которых получили поддержку губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в рамках программы "Ямальская школа кадрового резерва" участники тестировали свои идеи в реальных условиях во время муниципальных стажировок, а спикерами потока стали как федеральные, так и региональные эксперты. Обучение проходило семь месяцев, за которые 89 участников освоили навыки командной работы, публичных выступлений и цифровой трансформации.
В финале выпускники представили проекты, охватывающие широкий спектр социально-экономических задач региона. В частности, команды продемонстрировали цифровую платформу мастер-бренда ЯНАО, программу для школьников из числа коренных народов "Северное наследие: моя траектория успеха", централизацию муниципальных закупок, комплекс мер по детской безопасности и сервис "Тундра-Маркет". Многие предложения получили прямую поддержку Артюхова для дальнейшей реализации.
"Я говорю это каждому потоку нашей Ямальской школы кадрового резерва: "Самый главный итог вашего обучения – не защита проектов, а та внутренняя атмосфера, которая рождается между вами. Именно она в будущем открывает гораздо больше возможностей для успешных проектов в вашей непосредственной деятельности. Дружба и общение, которые сложились за эти месяцы, обязательно будут помогать вам дальше", - приводятся в сообщении слова губернатора.
В правительстве региона отмечают, что программа доказала свою эффективность как социальный лифт и уже десять учеников получили новые назначения, а каждый второй из 412 выпускников с 2021 года добился карьерного роста.
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