Итоги пятого потока Ямальской школы кадрового резерва подвели в Салехарде

САЛЕХАРД, 22 июн – РИА Новости. Пятый поток образовательного проекта "Ямальская школа кадрового резерва" завершился в Салехарде, 89 управленцев представили свои инициативы по развитию региона, многие из которых получили поддержку губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, в рамках программы "Ямальская школа кадрового резерва" участники тестировали свои идеи в реальных условиях во время муниципальных стажировок, а спикерами потока стали как федеральные, так и региональные эксперты. Обучение проходило семь месяцев, за которые 89 участников освоили навыки командной работы, публичных выступлений и цифровой трансформации.

В финале выпускники представили проекты, охватывающие широкий спектр социально-экономических задач региона. В частности, команды продемонстрировали цифровую платформу мастер-бренда ЯНАО, программу для школьников из числа коренных народов "Северное наследие: моя траектория успеха", централизацию муниципальных закупок, комплекс мер по детской безопасности и сервис "Тундра-Маркет". Многие предложения получили прямую поддержку Артюхова для дальнейшей реализации.

"Я говорю это каждому потоку нашей Ямальской школы кадрового резерва: "Самый главный итог вашего обучения – не защита проектов, а та внутренняя атмосфера, которая рождается между вами. Именно она в будущем открывает гораздо больше возможностей для успешных проектов в вашей непосредственной деятельности. Дружба и общение, которые сложились за эти месяцы, обязательно будут помогать вам дальше", - приводятся в сообщении слова губернатора.