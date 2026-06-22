Авиационный центр по подготовке операторов БПЛА открыли на Сахалине

Краткий пересказ от РИА ИИ На Сахалине начал работу авиационный центр по подготовке операторов беспилотников.

Учебный центр создан по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и базируется на первом в России дронопорте «Пушистый».

Программа подготовки рассчитана на три недели и включает в себя практические занятия, по окончании выдается документ о профессиональной подготовке государственного образца.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн – РИА Новости. Авиационный центр по подготовке операторов беспилотников начал работу на Сахалине, первая группа курсантов в понедельник приступила к учебе, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что площадка базируется на первом в России дронопорте "Пушистый" на юге острова, занятия проводят инструкторы с опытом работы в зоне СВО и подготовки кадров для силовых структур.

"Мы считаем, что это крайне ответственная задача – обучить специалистов, способных обеспечивать противовоздушную оборону в сфере беспилотников. Впереди у нас большие планы: борьба с пожарами, экологические задачи, вопросы кадастрового учета и распределения земельных участков. Для подготовки кадров в этом широком спектре и создан учебный центр", – цитирует пресс-служба Лимаренко.

Программа подготовки рассчитана на три недели, из которых две отведены на практические занятия. По окончании выдается документ о профессиональной подготовке государственного образца. Первые три-четыре потока, говорится в сообщении, состоят из силовиков, затем комплектуются две группы из гражданских лиц.

"Дальше мы планируем масштабировать эту практику на весь Дальний Восток, потому что на "Пушистом" для этого есть все условия, начиная от материально-технической базы, инструкторов, общежития и столовой на 100 мест. То есть сюда можно спокойно приезжать из других городов, здесь проживать и проходить обучение", – приводит пресс-служба слова гендиректора компании "Аврора – БАС" Дмитрия Третьякова.

По данным пресс-службы, курсантов обучают в основном пилотированию на FPV-дронах самолетного типа и обычных разведывательных беспилотниках. Главная задача пилотов-инструкторов – научить безопасно поднять в воздух и посадить БПЛА. Для этого необходимы теоретический курс и практика на тренажерах, лишь после этого будущие операторы отрабатывают мастерство в реальных условиях.

"Открытие учебного центра стало новым этапом развития Сахалинской области как лидера в сфере беспилотных авиационных систем. Регион первым в России внедрил экспериментальный правовой режим, позволяющий беспилотникам работать в едином воздушном пространстве с гражданскими самолетами. Теперь накопленный опыт передают через учебный центр, готовя операторов для укрепления обороноспособности страны и решения широкого круга гражданских задач", - уточняется в сообщении.