Рейтинг@Mail.ru
На Рувики запустили проект "Летопись утрат" о геноциде советского народа - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 22.06.2026
На Рувики запустили проект "Летопись утрат" о геноциде советского народа

На Рувики запустили проект "Летопись утрат" о геноциде народа в годы ВОВ

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интернет-энциклопедия Рувики запустила специальный проект «Летопись утрат», посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны.
  • Проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР.
  • Для удобной работы с материалами на портале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики ко Дню памяти и скорби запустила специальный проект "Летопись утрат", посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.
"Интернет-энциклопедия Рувики представила специальный проект "Летопись утрат", посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Запуск проекта приурочен ко Дню памяти и скорби - 22 июня", - говорится в сообщении.
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Россия вспоминает жертв нацизма в День памяти и скорби
Вчера, 08:00
Уточняется, что проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что для компании важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории.
"Летопись утрат" - это проект о сохранении исторической памяти и документальных свидетельств о преступлениях нацистов и их пособников. Для Рувики важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в понятном, структурированном и проверенном энциклопедическом формате", - приводит пресс-служба слова Медейко.
В материалах Рувики собраны и систематизированы исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях и отдельных эпизодах геноцида, в том числе трагической блокаде Ленинграда. Отдельное внимание уделяется расследованию преступлений и судебным процессам над нацистскими преступниками и их пособниками как в СССР, так и в современной России.
В пресс-службе добавили, что для удобной работы с материалами на портале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам, включая РСФСР, Белорусскую ССР, Украинскую ССР, Прибалтийские республики, Молдавскую ССР и Карело-Финскую ССР.
Все материалы проекта проходят рецензирование экспертами Российской академии наук. В дальнейшем проект будет расширяться за счет новых статей и архивных материалов.
Фашистские самолеты летят бомбить советские города - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Пугающе напоминает сегодняшние дни". Главные мифы о 22 июня 1941-го
Вчера, 08:00
 
ОбществоСССРЛенинградРоссияРоссийская академия наукРувики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала