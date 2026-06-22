На Рувики запустили проект "Летопись утрат" о геноциде советского народа

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики ко Дню памяти и скорби запустила специальный проект "Летопись утрат", посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.

"Летопись утрат" - это проект о сохранении исторической памяти и документальных свидетельств о преступлениях нацистов и их пособников. Для Рувики важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в понятном, структурированном и проверенном энциклопедическом формате", - приводит пресс-служба слова Медейко.