На Рувики запустили проект "Летопись утрат" о геноциде советского народа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Интернет-энциклопедия Рувики запустила специальный проект «Летопись утрат», посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны.
- Проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР.
- Для удобной работы с материалами на портале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики ко Дню памяти и скорби запустила специальный проект "Летопись утрат", посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.
"Интернет-энциклопедия Рувики представила специальный проект "Летопись утрат", посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Запуск проекта приурочен ко Дню памяти и скорби - 22 июня", - говорится в сообщении.
"Летопись утрат" - это проект о сохранении исторической памяти и документальных свидетельств о преступлениях нацистов и их пособников. Для Рувики важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в понятном, структурированном и проверенном энциклопедическом формате", - приводит пресс-служба слова Медейко.
В материалах Рувики собраны и систематизированы исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях и отдельных эпизодах геноцида, в том числе трагической блокаде Ленинграда. Отдельное внимание уделяется расследованию преступлений и судебным процессам над нацистскими преступниками и их пособниками как в СССР, так и в современной России.
В пресс-службе добавили, что для удобной работы с материалами на портале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам, включая РСФСР, Белорусскую ССР, Украинскую ССР, Прибалтийские республики, Молдавскую ССР и Карело-Финскую ССР.
Все материалы проекта проходят рецензирование экспертами Российской академии наук. В дальнейшем проект будет расширяться за счет новых статей и архивных материалов.