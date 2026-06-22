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Патриарх рассказал об объединяющей роли РПЦ - РИА Новости, 22.06.2026
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Религия
 
15:59 22.06.2026
Патриарх рассказал об объединяющей роли РПЦ

Патриарх Кирилл: РПЦ играет объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь может играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов.
  • Он подчеркнул духовное единство народов в их исторической общности.
  • По словам патриарха, церковь всегда поддерживала единство и была фактором объединения народа.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Русская православная церковь может сегодня играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.
"Я всегда с особым чувством приезжаю в Беларусь. Понимаю, что я патриарх и для русских, и для белорусов, и для украинцев. Глубоко убежден, что Церковь может сегодня играть положительную, объединяющую людей роль", — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, духовное единство - в исторической общности народов, которая складывалась веками.
"Церковь всегда должна поддерживать именно такую траекторию развития межнациональных и межгосударственных отношений. Церковь всегда за единство. Было много всяких соблазнов, направленных на разделение жизни народа. Церковь никогда эти соблазны не поддерживала и всегда была фактором объединения народа. И именно это направление пастырского служения нашей Церкви оказалось самым ценным и самым устойчивым", — заключил патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Патриарх Кирилл призвал украинцев молиться за единство народов Руси
13 апреля, 15:17
 
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