Патриарх рассказал об объединяющей роли РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь может играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов.
- Он подчеркнул духовное единство народов в их исторической общности.
- По словам патриарха, церковь всегда поддерживала единство и была фактором объединения народа.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Русская православная церковь может сегодня играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.
"Я всегда с особым чувством приезжаю в Беларусь. Понимаю, что я патриарх и для русских, и для белорусов, и для украинцев. Глубоко убежден, что Церковь может сегодня играть положительную, объединяющую людей роль", — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, духовное единство - в исторической общности народов, которая складывалась веками.
"Церковь всегда должна поддерживать именно такую траекторию развития межнациональных и межгосударственных отношений. Церковь всегда за единство. Было много всяких соблазнов, направленных на разделение жизни народа. Церковь никогда эти соблазны не поддерживала и всегда была фактором объединения народа. И именно это направление пастырского служения нашей Церкви оказалось самым ценным и самым устойчивым", — заключил патриарх Кирилл.