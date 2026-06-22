Патриарх рассказал об объединяющей роли РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь может играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов.

Он подчеркнул духовное единство народов в их исторической общности.

По словам патриарха, церковь всегда поддерживала единство и была фактором объединения народа.

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Русская православная церковь может сегодня играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на Русская православная церковь может сегодня играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.

"Я всегда с особым чувством приезжаю в Беларусь. Понимаю, что я патриарх и для русских, и для белорусов, и для украинцев. Глубоко убежден, что Церковь может сегодня играть положительную, объединяющую людей роль", — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, духовное единство - в исторической общности народов, которая складывалась веками.