В ПМР заявили, что все еще ощущают последствия Великой Отечественной войны

"Многие себе даже представить не могли, чем это всё обернётся. Война поломала очень много судеб, сколько слёз пролито, сколько много погибших было. Это всё ощущается до сих пор и тянется, если вы помните, были даже разрывы поколенческие, периоды с очень низкой рождаемостью", - сказал Розенберг.

Премьер ПМР также отметил, что у него дома о события Великой Отечественной войны мало говорили, потому что погибло много родных. "Это всё очень печальные события для многих людей, думаю, ещё очень долго мы будем вспоминать это время, чтить тех, кто сложил свои головы, чтобы мы могли сегодня мирно жить и не допускать возрождения фашизма и нацизма. Это страшные вещи", - добавил Розенберг.