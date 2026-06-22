В ПМР заявили, что все еще ощущают последствия Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава правительства Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг сообщил, что последствия Великой Отечественной войны до сих пор ощущаются в Приднестровье.
- Александр Розенберг отметил, что война поломала много судеб и привела к периодам с очень низкой рождаемостью.
- Премьер ПМР подчеркнул важность памяти о событиях Великой Отечественной войны и необходимость недопущения возрождения фашизма и нацизма.
ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Последствия Великой Отечественной войны до сих пор ощущаются в Приднестровье, сообщил журналистам глава правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг.
День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
"Многие себе даже представить не могли, чем это всё обернётся. Война поломала очень много судеб, сколько слёз пролито, сколько много погибших было. Это всё ощущается до сих пор и тянется, если вы помните, были даже разрывы поколенческие, периоды с очень низкой рождаемостью", - сказал Розенберг.
Премьер ПМР также отметил, что у него дома о события Великой Отечественной войны мало говорили, потому что погибло много родных. "Это всё очень печальные события для многих людей, думаю, ещё очень долго мы будем вспоминать это время, чтить тех, кто сложил свои головы, чтобы мы могли сегодня мирно жить и не допускать возрождения фашизма и нацизма. Это страшные вещи", - добавил Розенберг.