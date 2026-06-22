Рейтинг@Mail.ru
Юниорская сборная России по регби победила на турнире в Сербии - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 22.06.2026
Юниорская сборная России по регби победила на турнире в Сербии

Юниорская сборная России по регби победила на международном турнире в Сербии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРегби
Регби - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Регби. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юниорская сборная России по регби победила на международном турнире в Сербии «Партизан Севенс», выиграв у сборных Болгарии, Сербии и сербского клуба «Партизан».
  • Старший тренер юниорской сборной России Марат Минисламов отметил гостеприимство Сербии и доброжелательность народа.
  • Тренер выразил надежду на долгосрочные отношения между регбийными коллективами и федерациями России и Сербии.
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Юниорская сборная России по регби победила на международном турнире в Сербии "Партизан Севенс", выиграв у сборных Болгарии, Сербии и сербского клуба "Партизан".
"Мы прибыли на соревнования "Партизан Севенс" с участием еще трех команд: сборной Болгарии, сборной Сербии и клуба "Партизан". Мы привезли мальчишек 16-17 лет, а играли против взрослых мужчин и в целом добились хорошего результата, заняли первое место, обыграв все команды. Колоссальный опыт", - сообщил старший тренер юниорской сборной России Марат Минисламов.
Он отметил, что Сербия очень гостеприимно встретила российских регбистов, "можно подтвердить, что это братский народ, очень доброжелательные, радушные, готовые помочь, отзывчивые".
"Мы впервые выехали с 2022 года, четыре года никуда не выезжали за границу. Это первый шажочек, юношеская команда U-18. Надеемся, что впоследствии будут налажены связи. И мы планируем, чтобы, может быть, сербы приехали к нам в конце года со своей сборной поиграть", - отметил старший тренер юниорской сборной РФ.
Он добавил, что пока Сербия не рассматривалась в качестве площадки для учебно-тренировочных мероприятий, но выразил надежду на долгосрочные отношения в дальнейшем между регбийными коллективами и федерациями России и Сербии.
Регби - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Экс-капитана сборной Грузии по регби дисквалифицировали на 11 лет
12 мая, 13:34
 
СпортРоссияСербияРегби
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Прерван
    Франция
    Ирак
    1
    0
  • Футбол
    23.06 03:00
    Норвегия
    Сенегал
  • Футбол
    23.06 06:00
    Иордания
    Алжир
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала