Краткий пересказ от РИА ИИ Юниорская сборная России по регби победила на международном турнире в Сербии «Партизан Севенс», выиграв у сборных Болгарии, Сербии и сербского клуба «Партизан».

Старший тренер юниорской сборной России Марат Минисламов отметил гостеприимство Сербии и доброжелательность народа.

Тренер выразил надежду на долгосрочные отношения между регбийными коллективами и федерациями России и Сербии.

БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Юниорская сборная России по регби победила на международном турнире в Сербии "Партизан Севенс", выиграв у сборных Болгарии, Сербии и сербского клуба "Партизан".

"Мы прибыли на соревнования "Партизан Севенс" с участием еще трех команд: сборной Болгарии , сборной Сербии и клуба "Партизан". Мы привезли мальчишек 16-17 лет, а играли против взрослых мужчин и в целом добились хорошего результата, заняли первое место, обыграв все команды. Колоссальный опыт", - сообщил старший тренер юниорской сборной России Марат Минисламов.

Он отметил, что Сербия очень гостеприимно встретила российских регбистов, "можно подтвердить, что это братский народ, очень доброжелательные, радушные, готовые помочь, отзывчивые".

"Мы впервые выехали с 2022 года, четыре года никуда не выезжали за границу. Это первый шажочек, юношеская команда U-18. Надеемся, что впоследствии будут налажены связи. И мы планируем, чтобы, может быть, сербы приехали к нам в конце года со своей сборной поиграть", - отметил старший тренер юниорской сборной РФ.