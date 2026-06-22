Россия отвергла обвинения о связи с якобы атакой на Киево-Печерскую лавру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия отвергает обвинения в атаке на Киево-Печерскую лавру.
- Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала представленные киевским режимом материалы о применении БПЛА "Герань" по святыне очередной пропагандистской акцией.
ООН, 22 июн – РИА Новости. РФ отвергает обвинения в свой адрес в связи с якобы атакой по Киево-Печерской лавре, это очередная пропагандистская акция, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"Решительно отвергаем любые обвинения в свой адрес", – сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.
Она также отметила, что представленные киевским режимом материалы о якобы применении БПЛА "Герань" по святыне – "очередная пропагандистская акция".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что заявления о том, что якобы Россия атаковала храм, нужны для того, чтобы западные страны выделили больше денег на вооружение Киева и ужесточили санкции против Москвы.