Россия отвергла обвинения о связи с якобы атакой на Киево-Печерскую лавру

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что заявления о том, что якобы Россия атаковала храм, нужны для того, чтобы западные страны выделили больше денег на вооружение Киева и ужесточили санкции против Москвы.