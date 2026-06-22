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Россия отвергла обвинения о связи с якобы атакой на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 22.06.2026
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23:08 22.06.2026 (обновлено: 23:22 22.06.2026)
Россия отвергла обвинения о связи с якобы атакой на Киево-Печерскую лавру

Москва отвергла обвинения о связи с якобы атакой на Киево-Печерскую лавру

© РИА НовостиВид на Киево-Печерскую Лавру. Киев, Украина
Вид на Киево-Печерскую Лавру. Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Вид на Киево-Печерскую Лавру. Киев, Украина . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отвергает обвинения в атаке на Киево-Печерскую лавру.
  • Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала представленные киевским режимом материалы о применении БПЛА "Герань" по святыне очередной пропагандистской акцией.
ООН, 22 июн – РИА Новости. РФ отвергает обвинения в свой адрес в связи с якобы атакой по Киево-Печерской лавре, это очередная пропагандистская акция, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"Решительно отвергаем любые обвинения в свой адрес", – сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.
Она также отметила, что представленные киевским режимом материалы о якобы применении БПЛА "Герань" по святыне – "очередная пропагандистская акция".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что заявления о том, что якобы Россия атаковала храм, нужны для того, чтобы западные страны выделили больше денег на вооружение Киева и ужесточили санкции против Москвы.
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