Россия и Израиль планируют мероприятия к юбилею восстановления дипотношений

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД России Панкин и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили планы подготовки совместных мероприятий к 35-й годовщине восстановления дипломатических отношений государств.

Встреча прошла по инициативе израильской стороны.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Панкин и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили планы подготовки совместных мероприятий к 35-й годовщине восстановления дипломатических отношений государств, сообщили в МИД РФ.

По сообщению на сайте МИД, дипломаты встретились в понедельник по инициативе израильской стороны и обсудили развитие российско-израильских отношений в ряде сфер.