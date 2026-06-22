Россия и Израиль планируют мероприятия к юбилею восстановления дипотношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Панкин и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили планы подготовки совместных мероприятий к 35-й годовщине восстановления дипломатических отношений государств.
- Встреча прошла по инициативе израильской стороны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Панкин и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили планы подготовки совместных мероприятий к 35-й годовщине восстановления дипломатических отношений государств, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, дипломаты встретились в понедельник по инициативе израильской стороны и обсудили развитие российско-израильских отношений в ряде сфер.
"В ходе беседы были обсуждены ... планы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к 35-летию восстановления российско-израильских дипломатических отношений, которое будет отмечаться 18 октября 2026 года", - подчеркнули также в МИД.