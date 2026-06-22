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Россия и Израиль планируют мероприятия к юбилею восстановления дипотношений - РИА Новости, 22.06.2026
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20:34 22.06.2026
Россия и Израиль планируют мероприятия к юбилею восстановления дипотношений

Россия и Израиль планируют мероприятия к 35-летию восстановления дипотношений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России и Израиля
Флаги России и Израиля - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Панкин и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили планы подготовки совместных мероприятий к 35-й годовщине восстановления дипломатических отношений государств.
  • Встреча прошла по инициативе израильской стороны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Панкин и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили планы подготовки совместных мероприятий к 35-й годовщине восстановления дипломатических отношений государств, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, дипломаты встретились в понедельник по инициативе израильской стороны и обсудили развитие российско-израильских отношений в ряде сфер.
"В ходе беседы были обсуждены ... планы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к 35-летию восстановления российско-израильских дипломатических отношений, которое будет отмечаться 18 октября 2026 года", - подчеркнули также в МИД.
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