Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Майкопе в честь Дня памяти и скорби

Кумпилов принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Майкопе

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Майкопе в честь Дня памяти и скорби.

Участие в акции приняли жители региона, представители органов власти, общественных организаций, молодежь и военнослужащие. Вместе они почтили минутой молчания память павших.

Кумпилов напомнил, что 85 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелейшим испытанием для всей страны и каждого ее региона.

"Адыгея внесла достойный вклад в Великую Победу. Тысячи наших земляков сражались на фронтах, проявляя мужество и стойкость. 52 наших земляка удостоены звезды Героя Советского Союза, 13 – стали полными кавалерами Ордена Славы. А подвиг Героя Советского Союза Хусена Андрухаева вошел в летопись Великой Отечественной войны, стал символом стойкости и храбрости защитников Отечества", — написал Кумпилов в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что многие жители Адыгеи работали в тылу, обеспечивая армию всем необходимым.

Кумпилов отметил, что важно хранить правду о войне, бережно относиться к памяти поколения победителей и передавать ее молодежи. По его словам, это особенно актуально сейчас, когда военнослужащие выполняют задачи в ходе специальной военной операции (СВО).