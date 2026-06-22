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Кумпилов принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Майкопе - РИА Новости, 22.06.2026
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
20:17 22.06.2026
Кумпилов принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Майкопе

Глава Адыгеи Кумпилов поучаствовал в возложении цветов к Вечному огню в Майкопе

© Фото : Мурат Кумпилов/MAXГлава Адыгеи Мурат Кумпилов на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Майкопе в честь Дня памяти и скорби
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Майкопе в честь Дня памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Мурат Кумпилов/MAX
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Майкопе в честь Дня памяти и скорби.
Участие в акции приняли жители региона, представители органов власти, общественных организаций, молодежь и военнослужащие. Вместе они почтили минутой молчания память павших.
Кумпилов напомнил, что 85 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелейшим испытанием для всей страны и каждого ее региона.
"Адыгея внесла достойный вклад в Великую Победу. Тысячи наших земляков сражались на фронтах, проявляя мужество и стойкость. 52 наших земляка удостоены звезды Героя Советского Союза, 13 – стали полными кавалерами Ордена Славы. А подвиг Героя Советского Союза Хусена Андрухаева вошел в летопись Великой Отечественной войны, стал символом стойкости и храбрости защитников Отечества", — написал Кумпилов в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что многие жители Адыгеи работали в тылу, обеспечивая армию всем необходимым.
Кумпилов отметил, что важно хранить правду о войне, бережно относиться к памяти поколения победителей и передавать ее молодежи. По его словам, это особенно актуально сейчас, когда военнослужащие выполняют задачи в ходе специальной военной операции (СВО).
После церемонии возложения он пообщался с ветеранами СВО: обсудили поддержку военнослужащих и их семей, проведение благотворительных акций. Глава республики добавил, что эта работа остается в приоритете. При участии регионального отделения "Единой России", Народного фронта и общественных объединений в регионе выстроена система поддержки участников СВО, ее координирует региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Он также сказал, что работа для бойцов будет продолжена.
 
Республика АдыгеяМайкопМурат КумпиловЕдиная РоссияРеспублика Адыгея
 
 
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