Кумпилов принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Майкопе

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Майкопе в честь Дня памяти и скорби.
Участие в акции приняли жители региона, представители органов власти, общественных организаций, молодежь и военнослужащие. Вместе они почтили минутой молчания память павших.
Кумпилов напомнил, что 85 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелейшим испытанием для всей страны и каждого ее региона.
"Адыгея внесла достойный вклад в Великую Победу. Тысячи наших земляков сражались на фронтах, проявляя мужество и стойкость. 52 наших земляка удостоены звезды Героя Советского Союза, 13 – стали полными кавалерами Ордена Славы. А подвиг Героя Советского Союза Хусена Андрухаева вошел в летопись Великой Отечественной войны, стал символом стойкости и храбрости защитников Отечества", — написал Кумпилов в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что многие жители Адыгеи работали в тылу, обеспечивая армию всем необходимым.
Кумпилов отметил, что важно хранить правду о войне, бережно относиться к памяти поколения победителей и передавать ее молодежи. По его словам, это особенно актуально сейчас, когда военнослужащие выполняют задачи в ходе специальной военной операции (СВО).
После церемонии возложения он пообщался с ветеранами СВО: обсудили поддержку военнослужащих и их семей, проведение благотворительных акций. Глава республики добавил, что эта работа остается в приоритете. При участии регионального отделения "Единой России", Народного фронта и общественных объединений в регионе выстроена система поддержки участников СВО, ее координирует региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Он также сказал, что работа для бойцов будет продолжена.