Россия и Иран отметили необходимость вывода израильский войск из Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве прошли консультации между представителями министерств иностранных дел России и Ирана.

На консультациях была подчеркнута необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия и Иран на междмидовских консультациях в Москве отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана, сообщили в МИД РФ.

По сообщению на сайте МИД России, в понедельник в российской столице прошли консультации между представителями министерств иностранных дел двух стран. В ходе консультаций стороны отметили задачу долгосрочного сохранения прекращения огня на границе Ливана Израиля . Это предполагает отказ от любых враждебных шагов и провокаций.

"Подчеркнута необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана", - говорится в сообщении.

Также российская и иранская стороны подтвердили позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, следует из сообщения МИД.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.