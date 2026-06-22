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Россия и Иран отметили необходимость вывода израильский войск из Ливана - РИА Новости, 22.06.2026
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20:05 22.06.2026 (обновлено: 20:48 22.06.2026)
Россия и Иран отметили необходимость вывода израильский войск из Ливана

МИД РФ: Россия и Иран отметили необходимость вывода израильский войск из Ливана

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве прошли консультации между представителями министерств иностранных дел России и Ирана.
  • На консультациях была подчеркнута необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия и Иран на междмидовских консультациях в Москве отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД России, в понедельник в российской столице прошли консультации между представителями министерств иностранных дел двух стран. В ходе консультаций стороны отметили задачу долгосрочного сохранения прекращения огня на границе Ливана и Израиля. Это предполагает отказ от любых враждебных шагов и провокаций.
"Подчеркнута необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана", - говорится в сообщении.
Также российская и иранская стороны подтвердили позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, следует из сообщения МИД.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в воскресенье охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
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