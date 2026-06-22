Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд считает, что возможный преемник Кира Стармера Энди Бернхэм не изменит курс Лондона на конфронтацию с Россией.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Возможный преемник подавшего в отставку британского премьера Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии Энди Бернхэм не изменит курс Лондона на конфронтацию с Россией, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. При этом Стармер заявил, что останется премьером до избрания нового лидера партии. После этого Бернхэм заявил о намерении бороться за пост лидера лейбористов.

"Я боюсь, что Бернхэм окажется просто продолжателем "стармеризма", но другими средствами. Он будет марионеткой в руках глубинного государства, которое стремится к конфронтации с Россией , еще большему подавлению инакомыслия и еще большему разграблению бюджета в интересах военно-промышленного комплекса, служб безопасности и разведки", — отметил Форд.

По словам бывшего дипломата, в Лейбористской партии видят в Бернхэме "спасителя", который может вернуть ей популярность.

"Они глупцы, потому что все, что может предложить Бернхэм, помимо менее роботизированного поведения, — это те же политические инициативы… Бернхэм, создавая впечатление, что он будет другим, даже не намекал, что будет придерживаться другой линии в международных вопросах или военных расходах. Он также не дал понять, что изменит провальную энергетическую политику, лишающую Великобританию дешевых нефти и газа", — добавил собеседник агентства.