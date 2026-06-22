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Преемник Стармера не изменит отношение Лондона к России, считает экс-посол - РИА Новости, 22.06.2026
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17:51 22.06.2026 (обновлено: 17:53 22.06.2026)
Преемник Стармера не изменит отношение Лондона к России, считает экс-посол

Экс-посол Форд: Бернхэм не изменит курс Лондона на конфронтацию с Россией

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд считает, что возможный преемник Кира Стармера Энди Бернхэм не изменит курс Лондона на конфронтацию с Россией.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Возможный преемник подавшего в отставку британского премьера Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии Энди Бернхэм не изменит курс Лондона на конфронтацию с Россией, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. При этом Стармер заявил, что останется премьером до избрания нового лидера партии. После этого Бернхэм заявил о намерении бороться за пост лидера лейбористов.
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"Я боюсь, что Бернхэм окажется просто продолжателем "стармеризма", но другими средствами. Он будет марионеткой в руках глубинного государства, которое стремится к конфронтации с Россией, еще большему подавлению инакомыслия и еще большему разграблению бюджета в интересах военно-промышленного комплекса, служб безопасности и разведки", — отметил Форд.
По словам бывшего дипломата, в Лейбористской партии видят в Бернхэме "спасителя", который может вернуть ей популярность.
"Они глупцы, потому что все, что может предложить Бернхэм, помимо менее роботизированного поведения, — это те же политические инициативы… Бернхэм, создавая впечатление, что он будет другим, даже не намекал, что будет придерживаться другой линии в международных вопросах или военных расходах. Он также не дал понять, что изменит провальную энергетическую политику, лишающую Великобританию дешевых нефти и газа", — добавил собеседник агентства.
Около 100 депутатов-лейбористов ранее призывали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
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