Рейтинг@Mail.ru
В России запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 22.06.2026 (обновлено: 18:46 22.06.2026)
В России запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования

В РФ запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования с 1 сентября

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Развивающие игрушки в детском саду . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 сентября будет запущен единый цифровой ресурс для дошкольного образования.
  • Ресурс будет включать методические материалы для воспитателей и родителей, а также мультфильмы, художественную литературу, рекомендуемые книги и игровые средства обучения.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Единый цифровой ресурс для дошкольного образования, включающий методические материалы для воспитателей и родителей, мультфильмы, художественную литературу и рекомендуемые книги, будет запущен в России с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ресурс будет содержать мультфильмы, художественную литературу, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.
Занятия в музыкальном зале детского сада - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Минпросвещения подготовило рекомендации для детских садов
20 июня, 18:34
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_ОбразованиеДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала