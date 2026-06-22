Чернышенко рассказал, какие предметы школьники сдают чаще на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет.

Наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ, приходится на физику — в этом году ее сдали 146 тысяч человек, что больше прошлогоднего показателя на 24,2%.

Химия выросла на 11%, профильная математика — на 10,2%, биология — на 7,5%, информатика — на 5,8%.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В соответствии с поручением президента мы делаем упор на естественно-научное направление. В этом году на ЕГЭ выросла доля по каждому из этих предметов", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ по определенному предмету, приходится на физику, в этом году ее сдали 146 тысяч человек, это больше прошлогоднего показателя на 24,2%.

"Следующая по темпам роста - химия, на 11% выросла, и профильная математика - на 10,2%, но самая многочисленная - сдавали 370 тысяч ребят. За ними встык идут биология - на 7,5%, и информатика - на 5,8%", - добавил Чернышенко.

По его словам, эти предметы - одни из самых популярных по выбору.