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Чернышенко рассказал, какие предметы школьники сдают чаще на ЕГЭ - РИА Новости, 22.06.2026
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17:03 22.06.2026 (обновлено: 18:47 22.06.2026)
Чернышенко рассказал, какие предметы школьники сдают чаще на ЕГЭ

Чернышенко: число сдающих естественно-научные предметы на ЕГЭ школьников растет

© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет.
  • Наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ, приходится на физику — в этом году ее сдали 146 тысяч человек, что больше прошлогоднего показателя на 24,2%.
  • Химия выросла на 11%, профильная математика — на 10,2%, биология — на 7,5%, информатика — на 5,8%.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В соответствии с поручением президента мы делаем упор на естественно-научное направление. В этом году на ЕГЭ выросла доля по каждому из этих предметов", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ по определенному предмету, приходится на физику, в этом году ее сдали 146 тысяч человек, это больше прошлогоднего показателя на 24,2%.
"Следующая по темпам роста - химия, на 11% выросла, и профильная математика - на 10,2%, но самая многочисленная - сдавали 370 тысяч ребят. За ними встык идут биология - на 7,5%, и информатика - на 5,8%", - добавил Чернышенко.
По его словам, эти предметы - одни из самых популярных по выбору.
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