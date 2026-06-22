Патриарх Кирилл назвал РПЦ хранителем единства России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл заявил, что Русская православная церковь является хранителем духовного единства России и Белоруссии.
- Он отметил, что руководители России и Белоруссии взаимодействуют по-братски.
- По мнению патриарха, фундамент Союзного государства будет непоколебимым, если удастся сохранить общую веру и ценности.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Русская православная церковь является хранителем духовного единства России и Белоруссии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.
"Дай Бог, чтобы укреплялось наше (России и Белоруссии – ред.) духовное единство, чтобы оно становилось непоколебимым и чтобы никакая политическая конъюнктура не была способна это духовное единство разрушить. Хранителем такого единства является Русская православная церковь, в том числе пребывающая на белорусской земле. Пусть всегда будет несокрушимым то духовное единство, которое соединяет Россию и Беларусь", — сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что руководители России и Белоруссии взаимодействуют по-братски, чистосердечно, так, как и должны взаимодействовать руководители братских народов.
Также, по мнению патриарха, если Союзному государству России и Белоруссии удастся сохранить общую веру, ценности, переданные от предков, то его фундамент будет по-настоящему непоколебимым.