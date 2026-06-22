Патриарх Кирилл назвал РПЦ хранителем единства России и Белоруссии

Он отметил, что руководители России и Белоруссии взаимодействуют по-братски, чистосердечно, так, как и должны взаимодействовать руководители братских народов.

Также, по мнению патриарха, если Союзному государству России и Белоруссии удастся сохранить общую веру, ценности, переданные от предков, то его фундамент будет по-настоящему непоколебимым.