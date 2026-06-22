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Патриарх Кирилл назвал РПЦ хранителем единства России и Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2026
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Религия
 
15:17 22.06.2026
Патриарх Кирилл назвал РПЦ хранителем единства России и Белоруссии

Патриарх Кирилл назвал РПЦ хранителем духовного единства России и Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл заявил, что Русская православная церковь является хранителем духовного единства России и Белоруссии.
  • Он отметил, что руководители России и Белоруссии взаимодействуют по-братски.
  • По мнению патриарха, фундамент Союзного государства будет непоколебимым, если удастся сохранить общую веру и ценности.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Русская православная церковь является хранителем духовного единства России и Белоруссии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.
"Дай Бог, чтобы укреплялось наше (России и Белоруссии – ред.) духовное единство, чтобы оно становилось непоколебимым и чтобы никакая политическая конъюнктура не была способна это духовное единство разрушить. Хранителем такого единства является Русская православная церковь, в том числе пребывающая на белорусской земле. Пусть всегда будет несокрушимым то духовное единство, которое соединяет Россию и Беларусь", — сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что руководители России и Белоруссии взаимодействуют по-братски, чистосердечно, так, как и должны взаимодействовать руководители братских народов.
Также, по мнению патриарха, если Союзному государству России и Белоруссии удастся сохранить общую веру, ценности, переданные от предков, то его фундамент будет по-настоящему непоколебимым.
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РелигияРоссияБелоруссияБрестРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)В мире
 
 
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