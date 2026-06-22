СМИ: Кошта может потерять пост на фоне разговоров о контактах с Россией

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неутихающие споры, которые вызвал в ЕС глава Евросовета Антониу Кошта своими неожиданными для всех европейских стран попытками установить контакт с российской стороной, могут стоить ему переизбрания, пишет газета Politico.

Помимо этого, ситуация может повлиять и на способность Кошты завоевать доверие правительств в тот момент, когда он курирует одни из самых сложных внутренних переговоров в ЕС по следующему семилетнему бюджету блока в размере 2 триллионов евро, добавляет издание.