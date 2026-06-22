Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Евросовета Антониу Кошта предложил установить прямой контакт Евросоюза с Москвой, что вызвало споры среди европейских политиков и в СМИ.
- Неутихающие споры о контактах с Россией могут иметь негативные последствия для перспектив Кошты переизбраться на следующий срок.
- Ситуация может повлиять на способность Кошты завоевать доверие правительств в период сложных внутренних переговоров по бюджету ЕС.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неутихающие споры, которые вызвал в ЕС глава Евросовета Антониу Кошта своими неожиданными для всех европейских стран попытками установить контакт с российской стороной, могут стоить ему переизбрания, пишет газета Politico.
Ранее Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией, и какой момент нужно выбрать для этого.
"Эти неутихающие споры могут иметь негативные последствия ... для перспектив Кошты вернуться на еще один ... срок (на посту главы Евросовета - ред.), (так как - ред.) лидеры сами выбирают, кто получит эту должность", - пишет издание.
Помимо этого, ситуация может повлиять и на способность Кошты завоевать доверие правительств в тот момент, когда он курирует одни из самых сложных внутренних переговоров в ЕС по следующему семилетнему бюджету блока в размере 2 триллионов евро, добавляет издание.
Как отмечает Politico, с момента вступления в должность в декабре 2024 года Кошта получал лишь похвалу от лидеров, которых он представляет и от поддержки которых он зависит. Однако волна недовольства, начавшаяся в последние несколько месяцев, проявилась на саммите, который он возглавлял на прошлой неделе.
По словам девяти дипломатов, недовольство за кулисами было ощутимым. Некоторые даже сравнили действия Кошты с его предшественником Шарлем Мишелем, который имел репутацию человека, переоценивающего свои возможности и пытавшегося определять политику без консультаций со странами-членами блока.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите в Анкоридже, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.