Рейтинг@Mail.ru
Россия не сжигала мосты с ФРГ, но не смирится с неонацизмом, заявил посол - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 22.06.2026
Россия не сжигала мосты с ФРГ, но не смирится с неонацизмом, заявил посол

Посол Нечаев: Россия не сжигала мосты с ФРГ, но не смирится с неонацизмом

© Фото : Посольство России в ГерманииПосол России в Германии Сергей Нечаев
Посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Посольство России в Германии
Посол России в Германии Сергей Нечаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия не сжигала мосты в двусторонних отношениях с Германией.
  • Москва сохраняет надежду на восстановление отношений с Германией.
  • Россия занимает бескомпромиссную позицию в отношении любых проявлений неонацизма в Европе и не смирится с попытками фальсификации истории.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Россия не сжигала мосты в двусторонних отношениях с Германией, но никогда не смирится с проявлениями неонацизма в Европе, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Дипломат выступил с заявлением в Берлине в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.
Акция Свеча памяти прошла в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" прошла в Тирасполе
Вчера, 05:13
"Мы не сожгли мосты, что касается двусторонних отношений. У нас по-прежнему есть надежда, что обязательно наступит благоприятное время для восстановления наших отношений", - сказал Нечаев.
При этом он подчеркнул, что Москва занимает бескомпромиссную позицию в отношении любых проявлений неонацизма в Европе.
"Любые попытки вновь возродить неонацистские явления или неонацистскую идеологию абсолютно неприемлемы для нашего народа. Это генетически неприемлемо для нас после всех тех трагедий, которые пережил наш народ", - указал посол.
По его словам, Россия никогда не смирится с попытками фальсификации истории и прославлением нацистских преступников.
Церемония возложения цветов в Донецке к памятнику освободителям Донбасса - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Донецке к 85-летию начала войны возложили цветы у памятника ВОВ
Вчера, 05:33
 
В миреРоссияГерманияЕвропаСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала