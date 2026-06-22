Россия не сжигала мосты с ФРГ, но не смирится с неонацизмом, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия не сжигала мосты в двусторонних отношениях с Германией.
- Москва сохраняет надежду на восстановление отношений с Германией.
- Россия занимает бескомпромиссную позицию в отношении любых проявлений неонацизма в Европе и не смирится с попытками фальсификации истории.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Россия не сжигала мосты в двусторонних отношениях с Германией, но никогда не смирится с проявлениями неонацизма в Европе, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
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"Мы не сожгли мосты, что касается двусторонних отношений. У нас по-прежнему есть надежда, что обязательно наступит благоприятное время для восстановления наших отношений", - сказал Нечаев.
"Любые попытки вновь возродить неонацистские явления или неонацистскую идеологию абсолютно неприемлемы для нашего народа. Это генетически неприемлемо для нас после всех тех трагедий, которые пережил наш народ", - указал посол.
По его словам, Россия никогда не смирится с попытками фальсификации истории и прославлением нацистских преступников.