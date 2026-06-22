Россия не сжигала мосты с ФРГ, но не смирится с неонацизмом, заявил посол

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Россия не сжигала мосты в двусторонних отношениях с Германией, но никогда не смирится с проявлениями неонацизма в Европе, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Любые попытки вновь возродить неонацистские явления или неонацистскую идеологию абсолютно неприемлемы для нашего народа. Это генетически неприемлемо для нас после всех тех трагедий, которые пережил наш народ", - указал посол.