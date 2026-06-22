Россия вспоминает жертв нацизма в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Восемьдесят пять лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. На рассвете нацистская Германия и ее союзники напали на СССР, подвергнув массированной бомбардировке территории советских республик. О самой трагичной дате в истории России — в материале РИА Новости.

Традиция помнить

День памяти и скорби — дата, посвященная жертвам нацизма и памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную. В этот день также отдают дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, работникам тыла и мирным жителям, пережившим один из самых разрушительных мировых конфликтов в истории, длившийся 1418 дней и унесший 27 миллионов жизней.

Чтить память жертв нацистской агрессии в этот день на официальном уровне начали с 1992 года, когда президиум Верховного совета объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. Современное название — День памяти и скорби — установили в 1996-м. Двадцать четвертого октября 2007 года он официально вошел в перечень памятных дат России.

Каждый год 22 июня по всей стране проходят мемориальные мероприятия. На зданиях органов власти приспускают государственные флаги, в некоторых учреждениях отменяют развлекательные события и праздничные программы. Проходят церемонии, посвященные сохранению памяти о погибших. Главным центром событий остается Могила Неизвестного Солдата в Александровскому саду.

Одна из главных традиций — общероссийская минута молчания в 12:15 по московскому времени. Именно в этот час 85 лет назад прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Также ежегодно проходит общероссийская акция "Свеча памяти". Первую свечу по традиции зажигают в Елоховском (Богоявленском) соборе в Москве, где в 1941-м прозвучал первый молебен о победе.

Самый длинный день

"Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом", — отмечал президент России Владимир Путин в статье, посвященной 80-летию нацистского нападения на СССР. В этом году глава государства традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Нападение на СССР произошло вскоре после летнего солнцестояния, когда световой день был одним из самых продолжительных. Отметив этот факт, писатель и военный корреспондент Константин Симонов назвал 22 июня "самым длинным днем года".

Нацистская агрессия означала не только захват территорий и уничтожение потенциала СССР, но и была геноцидом советского народа. С 2026 года Россия также вспоминает жертв политики массового уничтожения населения Советского Союза 19 апреля. Именно в этот день в 1943-м президиум Верховного Совета издал указ № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников".

"Согласно Конвенции ООН, геноцид — действия совершаемые с намерением уничтожить этническую, национальную, расовую или религиозную группу полностью или частично. Осуществляется геноцид в пяти разных формах: прямые убийства; нанесение тяжких телесных повреждений; создание условий для вымирания; прерывание воспроизводства; похищение детей у одной группы с целью передачи другой. Уникальность геноцида на территории СССР в том, что применялись все пять форм. Это довольно редкое для мировой истории явление", — подчеркнул историк Егор Яковлев на пресс-конференции, посвященной теме геноцида советского народа в международном пресс-центре "Россия сегодня".

Без права на забвение

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков напомнил: Гитлер еще зимой и весной 1941-го заявлял, что предстоящая война на Востоке должна быть "полной противоположностью нормальной войне на Западе и севере Европы". В ней предусматривается "тотальное разрушение и уничтожение России как государства", и агрессия против СССР будет "будет вестись с применением жесточайшего насилия".

"Помимо военного плана "Барбаросса", существовали и планы геноцида. Генеральный план "Ост" — он готовился еще до агрессии — предусматривал создание на оккупированной территории рейхскомиссариатов: "Остланд" (Прибалтика и Беларусь), "Украина", "Кавказ", "Московия" — основная часть Европейской России. На этих территориях планировалось не только тотальное ограбление, но и уничтожение большинства населения. По разным оценкам, подлежали уничтожению или выселению в Сибирь 50% латышей и эстонцев, 85% белорусов, 80% русских, 75% украинцев. Оставшиеся должны были работать на Германию как рабы", — рассказал историк.

В преступлениях против советского народа участвовали не только немцы. В карательных формированиях служили эстонцы, латыши, литовцы, венгры, румыны, поляки, бельгийцы, голландцы, норвежцы, датчане, французы — практически вся Европа.

"Тридцатого июня 1941 года немцы захватили Львов. Но первыми туда ворвались украинские пособники из батальона "Нахтигаль" — и в первый же день вырезали около трех тысяч человек: поляков, украинцев, евреев. В следующие недели — еще несколько тысяч. Поляки вспоминали, что эти люди носились по городу со звериными лицами и резали любого, кто казался подозрительным. Те же бандеровцы участвовали в расстрелах в Белой Церкви, Бабьем Яре, на других территориях Украины. Они сжигали деревни в Белоруссии и на территории РСФСР. Всего на Украине было уничтожено до пяти миллионов мирных жителей, из них полтора миллиона евреев, — и значительную долю этих преступлений совершили именно пособники", — подчеркнул Мягков.

© AP Photo Немецкие солдаты при поддержке бронетранспортеров входят в горящую советскую деревню. 26 июня 1941 года © AP Photo Немецкие солдаты при поддержке бронетранспортеров входят в горящую советскую деревню. 26 июня 1941 года

Так же действовали и прибалтийские коллаборанты. В Литве еще до входа немцев местные "лесные братья" начали убивать евреев, коммунистов, советских солдат. За годы оккупации в Литве было уничтожено 95% еврейского населения, примерно столько же — в Латвии. И делалось это прежде всего руками прибалтийских пособников, которые потом вступали в дивизии СС и карательные отряды.

"Блокада Ленинграда — тоже признанный судом геноцид. В городе погибло более 1,1 миллиона человек от голода, и в блокаде участвовали не только немцы, но и финские войска. Они согласились с решением Гитлера стереть Ленинград с лица земли и письменно выражали свое удовлетворение", — обращает внимание историк.