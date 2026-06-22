Рябков: у России нет скрытой повестки в сотрудничестве в Латинской Америке

"Мы тоже руководствуемся в своем взаимодействии прагматизмом. У нас нет скрытой повестки дня. Мы не приемлем империалистический диктат, попытки навязывания чего-то извне, попытки диктовать, с кем этим странам взаимодействовать, дружить, а с кем нет. Вот на этой почве, я думаю, мы найдем немало продуктивных возможностей взаимодействовать и с правыми правительствами", - сказал он.