Рябков: у России нет скрытой повестки в сотрудничестве в Латинской Америке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У России нет скрытой повестки дня в сотрудничестве со странами Латинской Америки, заявил Рябков.
- Россия и правительства Латинской Америки могут найти продуктивные возможности для взаимодействия на почве прагматизма и отказа от империалистического диктата.
- Россия настроена на долгосрочное сотрудничество с Латинской Америкой и ценит сохраняющиеся симпатии и интерес к ней в регионе.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. У России нет скрытой повестки дня в сотрудничестве со странами Латинской Америки, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, правоцентристские правительства в Латинской Америке, как правило, прагматичны.
"Мы тоже руководствуемся в своем взаимодействии прагматизмом. У нас нет скрытой повестки дня. Мы не приемлем империалистический диктат, попытки навязывания чего-то извне, попытки диктовать, с кем этим странам взаимодействовать, дружить, а с кем нет. Вот на этой почве, я думаю, мы найдем немало продуктивных возможностей взаимодействовать и с правыми правительствами", - сказал он.
"Мы не собираемся уходить из региона, что бы на эту тему ни говорили в некоторых столицах. Мы настроены на сотрудничество. Россия имеет прочные позиции в регионе, к нам сохраняются симпатии и интерес, и мы это ценим. Мы будем делать все, чтобы это достояние наших отношений с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна не растратить, независимо от того, куда дуют политические ветра", - заключил замминистра.
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