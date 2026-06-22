Россия и Белоруссия призвали помнить подвиг Красной армии

ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия не позволят забыть подвиг Красной армии, внесшей решающий вклад в разгром нацистского Третьего рейха и освобождение государств Европы от ужасов фашизма, говорится в совместном заявлении делегаций Белоруссии и РФ при ОБСЕ.

Делегации двух стран подчеркнули, что они навсегда сохранят память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. "Изгнание и истребление мирного населения нацистами и их пособниками, зафиксированные в том числе в приговоре Нюрнбергского трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - подчеркнули авторы заявления.