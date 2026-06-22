Россия и Белоруссия призвали помнить подвиг Красной армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Белоруссия приняли совместное заявление, подчеркивающее решающий вклад Красной Армии в разгром нацистского Третьего рейха и освобождение Европы от фашизма.
- Делегации двух стран подчеркнули, что навсегда сохранят память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
- В заявлении осуждается тезис о «равной ответственности» СССР и нацистской Германии за развязывание войны.
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия не позволят забыть подвиг Красной армии, внесшей решающий вклад в разгром нацистского Третьего рейха и освобождение государств Европы от ужасов фашизма, говорится в совместном заявлении делегаций Белоруссии и РФ при ОБСЕ.
Документ принят по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
"22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война... Не позволим забыть подвиг Красной Армии, внесшей решающий вклад в разгром нацистского Третьего рейха и освобождение государств Европы от ужасов фашизма и национал-социализма, давшей народам и странам шанс на свободу и процветание", - говорится в совместном заявлении.
Делегации двух стран подчеркнули, что они навсегда сохранят память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. "Изгнание и истребление мирного населения нацистами и их пособниками, зафиксированные в том числе в приговоре Нюрнбергского трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - подчеркнули авторы заявления.
Они также отметили, что они не приемлют продвигаемый рядом государств-участников кощунственный и антинаучный тезис о "равной ответственности" СССР и нацистской Германии за развязывание войны. "Не подлежат оправданию захватнические устремления последователей идеологии нацизма и человеконенавистничества, приведшие к величайшей в истории трагедии", - пояснили составители документа.
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5 декабря 2025, 17:02