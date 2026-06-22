Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала потребительский подход Армении к ЕАЭС неприемлемым.
- В армянском обществе есть запрос на развитие отношений с Россией и продолжение членства в евразийских структурах.
- Политические силы, выступающие за сближение с Россией, сталкиваются с притеснениями в Армении.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва считает потребительский подход Армении к ЕАЭС недопустимым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Еще раз подчеркну, что чисто потребительский подход — идти за наш счет в ЕС — для нас неприемлем. Как следует из заявления лидеров — наши партнеры по евразийской интеграции такого же мнения", — сказала она в интервью РИА Новости.
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"Но ответом на это мнение стало системное наращивание притеснений в адрес политических сил, которые и выступают за такую внешнеполитическую линию. Которые не стесняются и не боятся называть Россию стратегическим союзником. Их обещают "стереть" с политической карты. Они, мол, "агенты Кремля" и были "присланы", чтобы не допустить укрепления независимости республики", — обратила внимание Захарова.
При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва всегда была заинтересована в сильной и суверенной Армении.
Парламент республики в марте принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз, в апреле его утвердил президент Ваагн Хачатурян. В начале мая Владимир Путин призывал Армению как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Путин предупредил, что при выходе из ЕАЭС Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Он также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется в 14% ВВП.