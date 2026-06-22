Захарова назвала потребительский подход Армении к ЕАЭС неприемлемым.

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"Но ответом на это мнение стало системное наращивание притеснений в адрес политических сил, которые и выступают за такую внешнеполитическую линию. Которые не стесняются и не боятся называть Россию стратегическим союзником. Их обещают "стереть" с политической карты. Они, мол, "агенты Кремля" и были "присланы", чтобы не допустить укрепления независимости республики", — обратила внимание Захарова.