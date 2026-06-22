В России зарегистрировано 57 медизделий с использованием ИИ, заявил Мурашко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России зарегистрировано 57 медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта.
- В 2025 году в России зарегистрировано около 3,5 тысячи медицинских изделий, изменения внесены более чем в 7 тысяч регистрационных досье.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пятьдесят семь медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта зарегистрировано в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в понедельник направил обращение к участникам и гостям VI Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий "Новамед-2026".
Он добавил, что в 2025 году в России зарегистрировано около 3,5 тысячи медицинских изделий, изменения внесены более чем в 7 тысяч регистрационных досье.