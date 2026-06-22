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В России зарегистрировано 57 медизделий с использованием ИИ, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.06.2026
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10:15 22.06.2026
В России зарегистрировано 57 медизделий с использованием ИИ, заявил Мурашко

Мурашко: в России зарегистрировали 57 медицинских изделий с использованием ИИ

© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России зарегистрировано 57 медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта.
  • В 2025 году в России зарегистрировано около 3,5 тысячи медицинских изделий, изменения внесены более чем в 7 тысяч регистрационных досье.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пятьдесят семь медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта зарегистрировано в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в понедельник направил обращение к участникам и гостям VI Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий "Новамед-2026".
"Сегодня в России зарегистрировано 57 медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта, этого недостаточно. Это, конечно же, и потенциал для российских разработчиков, но мы хотели бы видеть в том числе и комплексные решения", - сказал Мурашко.
Он добавил, что в 2025 году в России зарегистрировано около 3,5 тысячи медицинских изделий, изменения внесены более чем в 7 тысяч регистрационных досье.
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