СМИ: активы недружественных стран в России сократились почти вдвое

Краткий пересказ от РИА ИИ Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% — с 481 миллиарда долларов до 244 миллиардов долларов в 2025 году.

Активы компаний из дружественных или нейтральных стран за этот же период выросли более чем в два раза — с 26 миллиардов долларов до 53 миллиардов.

Компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 годы недополучили в России свыше 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов долларов чистой прибыли.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года почти в половину: с 481 миллиарда до 244 миллиарда долларов в 2025 году, пишет газета " Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года почти в половину: с 481 миллиарда до 244 миллиарда долларов в 2025 году, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на данные отчетности компаний.

"Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% - с 481 миллиарда долларов на начало 2022 года до 244 миллиарда долларов в 2025 году. При этом активы компаний из дружественных или нейтральных стран выросли более чем в два раза - с 26 миллиардов долларов до 53 миллиардов", - пишет издание.

При этом компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 годы недополучили в России свыше 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов долларов чистой прибыли. "Если в 2021 году они заработали более 280 миллиардов долларов, то в последующие четыре года - в среднем на 153 миллиарда долларов меньше нормы ежегодно", - пишет газета. Бизнес дружественных стран при этом удвоил свои активы и выручку, которая в 2024 году превысила 42 миллиарда долларов.

"Еще стремительнее падал размер их собственного капитала - почти на 58%, или до 82 миллиарда долларов. Тем не менее около половины иностранных компаний продолжают контролировать активы в РФ", - пишет издание.

Согласно подсчетам газеты, наибольшие потери выручки понесли компании автомобильной промышленности (215 миллиардов долларов), потребительского рынка (115 миллиардов), электроники и прочей техники (94 миллиарда).

При этом сокращение стоимости активов масштабнее всего, по данным "Ведомостей", было в отраслях с более высокой капиталоемкостью иностранных активов.