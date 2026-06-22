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СМИ: активы недружественных стран в России сократились почти вдвое - РИА Новости, 22.06.2026
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09:19 22.06.2026
СМИ: активы недружественных стран в России сократились почти вдвое

«Ведомости»: активы недружественных стран в России сократились на 49%

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% — с 481 миллиарда долларов до 244 миллиардов долларов в 2025 году.
  • Активы компаний из дружественных или нейтральных стран за этот же период выросли более чем в два раза — с 26 миллиардов долларов до 53 миллиардов.
  • Компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 годы недополучили в России свыше 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов долларов чистой прибыли.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года почти в половину: с 481 миллиарда до 244 миллиарда долларов в 2025 году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные отчетности компаний.
"Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% - с 481 миллиарда долларов на начало 2022 года до 244 миллиарда долларов в 2025 году. При этом активы компаний из дружественных или нейтральных стран выросли более чем в два раза - с 26 миллиардов долларов до 53 миллиардов", - пишет издание.
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При этом компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 годы недополучили в России свыше 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов долларов чистой прибыли. "Если в 2021 году они заработали более 280 миллиардов долларов, то в последующие четыре года - в среднем на 153 миллиарда долларов меньше нормы ежегодно", - пишет газета. Бизнес дружественных стран при этом удвоил свои активы и выручку, которая в 2024 году превысила 42 миллиарда долларов.
"Еще стремительнее падал размер их собственного капитала - почти на 58%, или до 82 миллиарда долларов. Тем не менее около половины иностранных компаний продолжают контролировать активы в РФ", - пишет издание.
Согласно подсчетам газеты, наибольшие потери выручки понесли компании автомобильной промышленности (215 миллиардов долларов), потребительского рынка (115 миллиардов), электроники и прочей техники (94 миллиарда).
При этом сокращение стоимости активов масштабнее всего, по данным "Ведомостей", было в отраслях с более высокой капиталоемкостью иностранных активов.
"В первую очередь это энергетика, в которой иностранный бизнес потерял свыше 74 миллиардов долларов активов, а также финансовый сектор (30 миллиардов), автопром (21 миллиард), производство техники и оборудования (девять миллиардов), а также недвижимость и потребительский сектор (по восемь миллиардов)", - пишет издание.
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