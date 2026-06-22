Гаджиев заступился за Роналду после первого матча Португалии на ЧМ

"За игру у него было, может быть, всего полтора или полмомента, когда он получал мяч вблизи чужих ворот, соперники его сразу блокировали. Хорошим командам на таких турнирах нужен определенный разбег, ведь многое зависит от процесса подготовки. На Олимпиаде 1988 года мы сначала сыграли вничью с корейцами, а потом начали прибавлять. В полуфинале мы обыграли французов, а в финале бразильцев, причем в обоих матчах мы победили в дополнительное время", - отметил собеседник агентства.