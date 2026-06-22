Гаджиев заступился за Роналду после первого матча Португалии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев считает, что не стоит излишне критиковать форварда Криштиану Роналду после стартового матча на чемпионате мира по футболу.
- Португальцы сыграли вничью с командой ДР Конго (1:1) в матче первого тура группового этапа турнира 17 июня.
- Роналду стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе на чемпионатах мира (41 год и 132 дня).
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Не стоит излишне критиковать форварда Криштиану Роналду после стартового матча на чемпионате мира по футболу, поскольку целый ряд ведущих игроков португальской команды сыграли не на своем уровне, заявил РИА Новости экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев.
"Впечатление, что Роналду уже тормозит игру команды, действительно могло сложиться у болельщиков, они имеют право на такое мнение. Но специалисты говорят иначе, и я с ними склонен согласиться. Потому что в этом матче большая группа футболистов сборной Португалии сыграла не на своем уровне. Он зависимый игрок и крайне редко получал мяч. Нельзя говорить, что в этих случаях он играл плохо", - сказал Гаджиев.
"За игру у него было, может быть, всего полтора или полмомента, когда он получал мяч вблизи чужих ворот, соперники его сразу блокировали. Хорошим командам на таких турнирах нужен определенный разбег, ведь многое зависит от процесса подготовки. На Олимпиаде 1988 года мы сначала сыграли вничью с корейцами, а потом начали прибавлять. В полуфинале мы обыграли французов, а в финале бразильцев, причем в обоих матчах мы победили в дополнительное время", - отметил собеседник агентства.