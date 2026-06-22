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Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Теннис
 
08:00 22.06.2026 (обновлено: 09:21 22.06.2026)
Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP

Медведев опустился с седьмого на девятое место в рейтинге ATP

© Соцсети Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Соцсети Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Медведев опустился с седьмой на девятую строчку в рейтинге ATP.
  • Андрей Рублев остался на 13-м месте в рейтинге ATP.
  • Карен Хачанов потерял четыре позиции и теперь занимает 22-ю строчку.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с седьмой на девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Медведев дошел до четвертьфинала травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), где уступил немецкому теннисисту Даниэлю Альтмайеру. В прошлом году россиянин играл в финале турнира.
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Фрэнсис Тиафо выиграл турнир в Халле
21 июня, 17:55
Еще один российский теннисист, Андрей Рублев, остался на 13-м месте, а его соотечественник Карен Хачанов потерял четыре позиции и занимает теперь 22-ю строчку.
Тройка лидеров рейтинга осталась прежней: первым идет итальянец Янник Синнер, вторым - испанец Карлос Алькарас, третьим - немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 22 июня:
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в одиночном разряде
21 июня, 21:50
 
ТеннисСпортРоссияГерманияИталияДаниил МедведевАндрей РублевКарен ХачановАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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