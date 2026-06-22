Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев опустился с седьмой на девятую строчку в рейтинге ATP.
- Андрей Рублев остался на 13-м месте в рейтинге ATP.
- Карен Хачанов потерял четыре позиции и теперь занимает 22-ю строчку.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с седьмой на девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
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Еще один российский теннисист, Андрей Рублев, остался на 13-м месте, а его соотечественник Карен Хачанов потерял четыре позиции и занимает теперь 22-ю строчку.
Тройка лидеров рейтинга осталась прежней: первым идет итальянец Янник Синнер, вторым - испанец Карлос Алькарас, третьим - немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 22 июня:
- 1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13450 баллов;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 9460;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7190;
- 4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4440;
- 5 (5). Бен Шелтон (США) - 4160;
- 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4110;
- 7 (9). Тейлор Фриц (США) - 3915;
- 8 (8). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
- 9 (7). Даниил Медведев (Россия) - 3580;
- 10 (10). Флавио Коболли (Италия) - 3460...
- 13 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2420...
- 22 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2080.
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