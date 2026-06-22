Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Краткий пересказ от РИА ИИ Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения, замыкают список Тува и Ингушетия.

В 2025 году реальные денежные доходы населения в РФ выросли на 7,7%, что ниже показателя роста 2024 года. Доля россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности, снизилась с 7,1% до 6,7%.

Разница в уровне медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов составляет почти шесть раз.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения, замыкают список Тува и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Доходы населения

На фоне замедления российской экономики в 2025 году снизились и темпы роста доходов населения. Согласно данным Росстата , в 2025 году реальные денежные доходы населения в России выросли на 7,7% против 9,9% в 2024 году. В то же время доля россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности, снизилась с 7,1% до 6,7%.

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров в 2025 году составил 2,19.

В региональном разрезе по материальному положению населения, как и по большинству других показателей, имеет место сильная дифференциация, отмечают аналитики. Согласно данным официальной статистики, разница в уровне медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов составляет почти шесть раз (от 147,3 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 25,1 тысячи рублей в Ингушетии ) при среднероссийском уровне в 55 тысяч рублей. Значительная разница также наблюдается в таком показателе как доля населения за чертой бедности.

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили седьмой по счету рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации.

Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2025 год. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности за 2025 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат.

В лидерах северные регионы

Лидером рейтинга с наибольшим значением отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стал Ненецкий автономный округ . В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,99. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ямало-Ненецкий автономный округ со значением в 3,98. В целом эти два субъекта занимают первые места с достаточно большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими заработными платами газовиков и нефтяников, работающих в этих регионах.

Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,65. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (3,28) и Москва (3,13).

Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2025 года составляет 2,19, а минимальное — 1,13. У 18 субъектов отношение медианных доходов к фиксированному набору превышает среднероссийское значение.

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Ингушетии, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет 1,13. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в 3,5 раза беднее жителя ЯНАО. У замыкающей рейтинг десятки регионов отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,13-1,55.

Снижение доли бедного населения

По итогам 2025 года был обновлен очередной минимум по доле жителей России, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года за чертой бедности находилось 6,7% россиян, что на 0,4 процентных пункта ниже уровня 2024 года. Локальный максимум по доле бедных россиян был в 2000 году — 29%. Таким образом, за последние четверть века ситуация в сфере преодоления бедности заметно улучшилась, их доля сократилась более чем в четыре раза.

При этом эксперты отмечают, что в региональном разрезе отличия очень существенные. В 67 регионах доля бедного населения составляет менее 10%, а в одном регионе — Ингушетии — более 20%.

Наименьшая доля населения, живущего за чертой бедности, отмечается в Санкт-Петербурге , Татарстане и Чукотском автономном округе, где доля населения за чертой бедности не превышает 3,3%. На третьем и четвертых местах по этому показателю расположились Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3%) и Москва (3,8%).

Динамика доли бедного населения

При оценке уровня благосостояния населения достаточно важным фактором является динамика доли бедного населения. В среднем в России доля жителей, живущих за чертой бедности, сократилась на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом. В 85 регионах динамика также была положительной. При этом наибольшим снижением доли бедного населения в 2025 году характеризовалась Карачаево-Черкесия, Бурятия Забайкальский край , где снижение доли населения за чертой бедности в 2025 году составило 1,8 процентных пункта. Эксперты обращают внимание на то, что заметное снижение наблюдалось в основном у регионов с высокой долей населения, живущего за чертой бедности.