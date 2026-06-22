В Великом Новгороде в четыре утра исполнили "Реквием" Моцарта

Чтобы новгородцы и туристы смогли попасть на концерт, доступ в кремль открыли на два часа раньше обычного. Слушатели заранее должны были зарегистрироваться онлайн на концерт, а на входе в кремль пройти досмотр. Людей на рассвете в понедельник пришло много.