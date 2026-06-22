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В Великом Новгороде в четыре утра исполнили "Реквием" Моцарта - РИА Новости, 22.06.2026
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04:57 22.06.2026 (обновлено: 14:40 22.06.2026)
В Великом Новгороде в четыре утра исполнили "Реквием" Моцарта

Московский оркестр и хор исполнили "Реквием" Моцарта в Кремле Великого Новгорода

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский камерный оркестр «Musica Viva» и Московский государственный академический камерный хор исполнили «Реквием» Моцарта в Новгородском кремле.
  • Концерт-реквием начался в 4 часа утра в День памяти и скорби у стен Софийского собора.
  • Люди заранее регистрировались онлайн, и многие пришли на концерт, несмотря на раннее время.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Московский камерный оркестр "Musica Viva" и Московский государственный академический камерный хор исполнили "Реквием" Моцарта в 4 утра в кремле Великого Новгорода, передает корреспондент РИА Новости.
В День памяти и скорби на открытой сцене у стен Софийского собора в Новгородском кремле в 4.00 (совпадает с мск) начался концерт-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На сцене выступил Московский камерный оркестр "Musica Viva" под управлением дирижера Алексея Верещагина и Московский государственный академический камерный хор. Прозвучали многие музыкальные произведения, но центральным стал "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта.
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Чтобы новгородцы и туристы смогли попасть на концерт, доступ в кремль открыли на два часа раньше обычного. Слушатели заранее должны были зарегистрироваться онлайн на концерт, а на входе в кремль пройти досмотр. Людей на рассвете в понедельник пришло много.
Кроме того, в память о погибших героях новгородцы вместе с губернатором Новгородской области Александром Дроновым возложили цветы к Вечному огню.
Концерт-реквием в день начала Великой Отечественной войны впервые прошел в Великом Новгороде в 2024 году, в год 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Тогда у Софийского собора выступил Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского. Через год хор петербургского Мариинского театра исполнил в кремле "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова.
Концерт организован в рамках культурно-просветительской программы "Музея-усадьбы "Онег", которая реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства региона и социального инвестора Андрея Комарова.
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