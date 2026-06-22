В Кузбассе умер ребенок, которого мать заперла в машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семилетний мальчик из Новокузнецка получил тепловой удар после того, как мать оставила его почти на три часа запертым в машине в Таштаголе.
- Мальчик впал в кому и скончался 21 июня.
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик, которого мать в Кузбассе заперла в машине, после чего он получил тепловой удар и впал в кому, умер, сообщил РИА Новости информированный источник.
В пятницу пресс-служба регионального главка МВД региона сообщила, что жительница Новокузнецка приехала с 7-летним ребенком в Таштагол на машине и ушла по делам, оставив его почти на три часа запертым в салоне. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию.
"Умер 21 июня", – сказал собеседник агентства.
Ранее на мать были заведены дела по статьям 125 УК РФ (Оставление в опасности) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Смерть ребенка подтвердили РИА Новости в минздраве региона. "К сожалению, это так", – сказала собеседница агентства