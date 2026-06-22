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Посольство России предостерегло туристов от сбора растений на Шри-Ланке - РИА Новости, 22.06.2026
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Туризм
 
02:40 22.06.2026
Посольство России предостерегло туристов от сбора растений на Шри-Ланке

Посольство РФ на Шри-Ланке предостерегло туристов от сбора местных растений

© РИА Новости / Мария СеливановаШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Шри-Ланка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин заявил, что российским туристам на Шри-Ланке не рекомендуется заниматься сбором и отловом представителей местной флоры и фауны.
  • Такие действия могут причинить вред окружающей среде и являются серьезным уголовным преступлением.
  • Разбирательство по такому делу может длиться более полутора лет и закончится существенным денежным штрафом или длительным тюремным заключением.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российским туристам на Шри-Ланке категорически не рекомендуется заниматься сбором и отловом представителей местной флоры и фауны, за это могут грозить серьезные штрафы и длительное тюремное заключение, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин.
"Что касается местной флоры и фауны, категорически не рекомендуем заниматься их ловлей или сбором", - рассказал Ивин, отвечая на вопрос об опасностях, которые может представлять живая природа на Шри-Ланке для российских туристов.
Заведующий консульским отделом пояснил РИА Новости, что высок риск того, что турист при этом повредит или уничтожит представителя редкого эндемического вида.
"Помимо явного вреда окружающей среде, это серьезное уголовное преступление, разбирательство по которому будет длиться весьма длительный период (на практике - от полутора лет)", - добавил Ивин.
По его словам, такое разбирательство гарантированно закончится существенным денежным штрафом, исчисляемым десятками тысяч долларов, или длительным тюремным заключением.
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