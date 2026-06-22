Посольство России предостерегло туристов от сбора растений на Шри-Ланке

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин заявил, что российским туристам на Шри-Ланке не рекомендуется заниматься сбором и отловом представителей местной флоры и фауны.

Такие действия могут причинить вред окружающей среде и являются серьезным уголовным преступлением.

Разбирательство по такому делу может длиться более полутора лет и закончится существенным денежным штрафом или длительным тюремным заключением.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российским туристам на Шри-Ланке категорически не рекомендуется заниматься сбором и отловом представителей местной флоры и фауны, за это могут грозить серьезные штрафы и длительное тюремное заключение, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин.

"Что касается местной флоры и фауны, категорически не рекомендуем заниматься их ловлей или сбором", - рассказал Ивин, отвечая на вопрос об опасностях, которые может представлять живая природа на Шри-Ланке для российских туристов.

Заведующий консульским отделом пояснил РИА Новости, что высок риск того, что турист при этом повредит или уничтожит представителя редкого эндемического вида.

"Помимо явного вреда окружающей среде, это серьезное уголовное преступление, разбирательство по которому будет длиться весьма длительный период (на практике - от полутора лет)", - добавил Ивин.