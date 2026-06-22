СМИ: Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины.
- Дела о шпионаже ведутся в секретном режиме, обвинительные заключения засекречены.
- Украинская разведка активизировалась в Польше, увеличив число сотрудников оперативных центров при посольствах в два или три раза.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это, чтобы не указывать на "союзников", пишет издание Rzeczpospolita.
"Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины", - говорится в сообщении со ссылкой на источники в спецслужбах.
Отмечается, что данные дела ведутся в секретном режиме.
"Обвинительные заключения засекречены прокуратурой, чтобы не показывать, что речь идет о наших союзниках", - говорится в сообщении.
Rzeczpospolita заявляет об активизации украинской разведки в Польше. Издание ссылается на офицера польской контрразведки, который заявил, что за последние годы число сотрудников так называемых "станций" - оперативных центров разведки, работающих при посольствах, было увеличено "в среднем в два или даже в три раза".
Другой офицер проинформировал, что "наиболее активными в Польше являются украинские спецслужбы".
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
На прошлой неделе польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
* Запрещенные в России террористические организации.