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СМИ: Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это - РИА Новости, 22.06.2026
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14:15 22.06.2026 (обновлено: 16:26 22.06.2026)
СМИ: Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это

Rzeczpospolita: Польша скрывает расследования о шпионаже в пользу Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины.
  • Дела о шпионаже ведутся в секретном режиме, обвинительные заключения засекречены.
  • Украинская разведка активизировалась в Польше, увеличив число сотрудников оперативных центров при посольствах в два или три раза.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это, чтобы не указывать на "союзников", пишет издание Rzeczpospolita.
"Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины", - говорится в сообщении со ссылкой на источники в спецслужбах.
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Отмечается, что данные дела ведутся в секретном режиме.
"Обвинительные заключения засекречены прокуратурой, чтобы не показывать, что речь идет о наших союзниках", - говорится в сообщении.
Rzeczpospolita заявляет об активизации украинской разведки в Польше. Издание ссылается на офицера польской контрразведки, который заявил, что за последние годы число сотрудников так называемых "станций" - оперативных центров разведки, работающих при посольствах, было увеличено "в среднем в два или даже в три раза".
Другой офицер проинформировал, что "наиболее активными в Польше являются украинские спецслужбы".
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На прошлой неделе польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
* Запрещенные в России террористические организации.
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