СМИ: Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины.

Дела о шпионаже ведутся в секретном режиме, обвинительные заключения засекречены.

Украинская разведка активизировалась в Польше, увеличив число сотрудников оперативных центров при посольствах в два или три раза.

ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это, чтобы не указывать на "союзников", пишет издание Польша расследует дела о шпионаже в пользу Украины, но скрывает это, чтобы не указывать на "союзников", пишет издание Rzeczpospolita

"Польские прокуратуры ведут расследования по делам о шпионаже в пользу Украины", - говорится в сообщении со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что данные дела ведутся в секретном режиме.

"Обвинительные заключения засекречены прокуратурой, чтобы не показывать, что речь идет о наших союзниках", - говорится в сообщении.

Rzeczpospolita заявляет об активизации украинской разведки в Польше . Издание ссылается на офицера польской контрразведки, который заявил, что за последние годы число сотрудников так называемых "станций" - оперативных центров разведки, работающих при посольствах, было увеличено "в среднем в два или даже в три раза".

Другой офицер проинформировал, что "наиболее активными в Польше являются украинские спецслужбы".

На прошлой неделе польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой