"Радиостанция Судного дня" передала новый сигнал

Краткий пересказ от РИА ИИ В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Глазище».

Ранее в понедельник были зафиксированы сигналы «Станонант», «Обедобуян» и «Клыкотрюм».

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сообщение "Глазище" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Ранее сообщалось, что в понедельник были зафиксированы двойной сигнал "Станонант" и "Обедобуян", а также "Клыкотрюм".

Еще одно сообщение "Глазище" зафиксировали в понедельник в 14.29 мск, говорится в Telegram-канале " УВБ-76 логи ", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.