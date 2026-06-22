"Радиостанция Судного дня" передала новый сигнал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Глазище».
- Ранее в понедельник были зафиксированы сигналы «Станонант», «Обедобуян» и «Клыкотрюм».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сообщение "Глазище" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Ранее сообщалось, что в понедельник были зафиксированы двойной сигнал "Станонант" и "Обедобуян", а также "Клыкотрюм".
Еще одно сообщение "Глазище" зафиксировали в понедельник в 14.29 мск, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".