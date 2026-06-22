"Радиостанция Судного дня" передала два сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали сигналы «Станонант» и «Обедобуян».
- Сигналы зафиксировали в понедельник в 11:33 мск.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Двойной сигнал "Станонант" и "Обедобуян" прозвучали в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сообщения "Станонант" и "Обедобуян" зафиксировали в понедельник в 11.33 мск, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".