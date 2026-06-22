ПВО уничтожила 141 украинский беспилотник над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над территорией России.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над территорией России с 7.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать второго июня текущего года в период с 7.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18