Путин во вторник встретится с выпускниками вузов силовых ведомств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 23 июня Путин встретится в Кремле с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
- В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители ведомств.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Путин во вторник встретится в Кремле с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего июня президент России встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.