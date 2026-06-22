Путин во вторник встретится с выпускниками вузов силовых ведомств

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Путин во вторник встретится в Кремле с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля.

Подчеркивается, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.