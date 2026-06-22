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Пушилин рассказал о формировании подразделения "БАРС-Донецк" - РИА Новости, 22.06.2026
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Пушилин рассказал о формировании подразделения "БАРС-Донецк"

Пушилин: формирование подразделения "БАРС-Донецк" идет ускоренными темпами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Формирование добровольческого подразделения «БАРС-Донецк» для борьбы с дронами ВСУ идет ускоренными темпами.
  • Подразделение «БАРС-Донецк» создано в июне для защиты энергообъектов, дорог и других гражданских объектов на территории ДНР от атак беспилотников ВСУ.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Формирование добровольческого подразделения "БАРС-Донецк" для борьбы с дронами ВСУ идет ускоренными темпами, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Идет усиленными, ускоренными темпами формирование подразделения "БАРС-Донецк", которое также оснащается сейчас всем необходимым для противодействия беспилотникам. Но это тот процесс, который, скажем так, все равно требует определенного времени", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Подразделение "БАРС-Донецк" было создано в июне. Целью подразделения является защита энергообъектов, дорог и других гражданских объектов на территории ДНР от атак беспилотников ВСУ.
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