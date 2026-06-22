Пушилин рассказал о формировании подразделения "БАРС-Донецк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Формирование добровольческого подразделения «БАРС-Донецк» для борьбы с дронами ВСУ идет ускоренными темпами.
- Подразделение «БАРС-Донецк» создано в июне для защиты энергообъектов, дорог и других гражданских объектов на территории ДНР от атак беспилотников ВСУ.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Формирование добровольческого подразделения "БАРС-Донецк" для борьбы с дронами ВСУ идет ускоренными темпами, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Идет усиленными, ускоренными темпами формирование подразделения "БАРС-Донецк", которое также оснащается сейчас всем необходимым для противодействия беспилотникам. Но это тот процесс, который, скажем так, все равно требует определенного времени", - сказал Пушилин ИС "Вести".