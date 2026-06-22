Российские прыгуны в воду выиграли командные соревнования на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские прыгуны в воду стали победителями смешанных командных соревнований на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Венгрии.

Сборная России, за которую выступали Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев, набрала 376,95 балла. Второе место заняли итальянцы (350,15), третье - команда Украины (327,20).

Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.