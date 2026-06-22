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Российские прыгуны в воду выиграли командные соревнования на юниорском ЧЕ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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19:08 22.06.2026
Российские прыгуны в воду выиграли командные соревнования на юниорском ЧЕ

Российские прыгуны в воду выиграли смешанный командный турнир на юниорском ЧЕ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские прыгуны в воду стали победителями смешанных командных соревнований на чемпионате Европы среди юниоров.
  • Сборная России набрала 376,95 балла.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские прыгуны в воду стали победителями смешанных командных соревнований на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Венгрии.
Сборная России, за которую выступали Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев, набрала 376,95 балла. Второе место заняли итальянцы (350,15), третье - команда Украины (327,20).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
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