Прокуратура рассказала о смеси, брызнувшей в лицо мальчику в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль меры, принимаемые органами системы профилактики после инцидента с детьми, смешавшими пищевую соду и лимонную кислоту в бутылке, которую поднял семилетний мальчик, сообщает надзорное ведомство столицы.