Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура рассказала о смеси, брызнувшей в лицо мальчику в Москве - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 22.06.2026
Прокуратура рассказала о смеси, брызнувшей в лицо мальчику в Москве

Прокуратура рассказала об ингредиентах смеси, брызнувшей на мальчика в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура поставила на контроль меры, принимаемые органами системы профилактики после инцидента с детьми.
  • Дети смешали пищевую соду и лимонную кислоту в пластиковой бутылке.
  • По данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок, медработники промыли ему глаза и отпустили домой без госпитализации.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль меры, принимаемые органами системы профилактики после инцидента с детьми, смешавшими пищевую соду и лимонную кислоту в бутылке, которую поднял семилетний мальчик, сообщает надзорное ведомство столицы.
"Предварительно, со слов одного из мальчиков, во время игры они смешали пищевую соду и лимонную кислоту в пластиковой бутылке, которую поднял 7-летний мальчик. На контроль прокурора также поставлены меры, принимаемые по данному факту органами системы профилактики", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Ранее СМИ сообщали, что ребенок пострадал якобы из-за взрыва самодельного взрывного устройства в столичной Коммунарке. В столичном главке МВД РФ опровергли сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике - по данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок. Медработники промыли ему глаза и отпустили домой без госпитализации.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
МВД опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Москве
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияКоммунарка (Москва)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала