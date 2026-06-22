Прокуратура рассказала о смеси, брызнувшей в лицо мальчику в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура поставила на контроль меры, принимаемые органами системы профилактики после инцидента с детьми.
- Дети смешали пищевую соду и лимонную кислоту в пластиковой бутылке.
- По данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок, медработники промыли ему глаза и отпустили домой без госпитализации.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль меры, принимаемые органами системы профилактики после инцидента с детьми, смешавшими пищевую соду и лимонную кислоту в бутылке, которую поднял семилетний мальчик, сообщает надзорное ведомство столицы.
"Предварительно, со слов одного из мальчиков, во время игры они смешали пищевую соду и лимонную кислоту в пластиковой бутылке, которую поднял 7-летний мальчик. На контроль прокурора также поставлены меры, принимаемые по данному факту органами системы профилактики", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Ранее СМИ сообщали, что ребенок пострадал якобы из-за взрыва самодельного взрывного устройства в столичной Коммунарке. В столичном главке МВД РФ опровергли сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике - по данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок. Медработники промыли ему глаза и отпустили домой без госпитализации.