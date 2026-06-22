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Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА под Тулой - РИА Новости, 22.06.2026
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11:32 22.06.2026
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА под Тулой

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей дома под Тулой после атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино, предварительно, никто не пострадал.
  • Прокуратура Тульской области контролирует соблюдение прав граждан после атаки и организовала горячую линию для приема жалоб.
ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей многоквартирного дома в Щекино Тульской области, получившего повреждения после удара украинского беспилотника.
В понедельник губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино. Предварительно, никто не пострадал.
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"На контроле прокуратуры Тульской области находится соблюдение прав граждан после атаки беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом в городе Щекино", - написала пресс-служба ведомства в "Максе".
В прокуратуре добавили, что на место выехала исполняющий обязанности прокурора города Щекино Кристина Новикова. Для оперативного приема жалоб граждан ведомство организовало горячую линию.
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ПроисшествияЩекиноДмитрий МиляевТульская область
 
 
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