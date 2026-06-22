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"Будут удары". Жесткое предупреждение Медведева вызвало панику на Западе - РИА Новости, 22.06.2026
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22:12 22.06.2026 (обновлено: 22:13 22.06.2026)
"Будут удары". Жесткое предупреждение Медведева вызвало панику на Западе

Меркурис: слова Медведева об Украине сигнализируют о новых удара по Киеву

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Недавние слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об Украине сигнализируют о том, что Киев ждут новые удары, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • По мнению эксперта, Владимир Зеленский знает об этом, из-за чего становится все более нервным и встревоженным, а также угрожает российским городам и Белоруссии.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Недавние высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об Украине сигнализируют о том, что Киев ждут новые удары по центрам принятия решений, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Он дает понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву. <…> Если читать этот текст, он не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
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