Краткий пересказ от РИА ИИ
- Недавние слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об Украине сигнализируют о том, что Киев ждут новые удары, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
- По мнению эксперта, Владимир Зеленский знает об этом, из-за чего становится все более нервным и встревоженным, а также угрожает российским городам и Белоруссии.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Недавние высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об Украине сигнализируют о том, что Киев ждут новые удары по центрам принятия решений, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Он дает понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву. <…> Если читать этот текст, он не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
По мнению эксперта, Владимир Зеленский знает об этом, из-за чего становится все более нервным и встревоженным, а также угрожает российским городам и Белоруссии.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже по украинскому конфликту, а победы.