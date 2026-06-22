"Будут удары". Жесткое предупреждение Медведева вызвало панику на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ Недавние слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об Украине сигнализируют о том, что Киев ждут новые удары, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По мнению эксперта, Владимир Зеленский знает об этом, из-за чего становится все более нервным и встревоженным, а также угрожает российским городам и Белоруссии.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Недавние высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об Украине сигнализируют о том, что Киев ждут новые удары по центрам принятия решений, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Он дает понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву . <…> Если читать этот текст, он не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом", — рассказал он в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, Владимир Зеленский знает об этом, из-за чего становится все более нервным и встревоженным, а также угрожает российским городам и Белоруссии.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет.