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Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам - РИА Новости, 22.06.2026
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14:47 22.06.2026
Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам о недопустимости нарушений

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам.
  • Среди получивших предостережения — Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, Высшая школа сценических искусств и другие.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Московский педагогический государственный университет, Высшая школа сценических искусств и другие.
Отмечается, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
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