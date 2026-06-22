Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Польше напомнило президенту Польши Каролю Навроцкому о том, что жертвами Волынской резни были в основном советские граждане.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Посольство России в Польше напомнило президенту Польши Каролю Навроцкому, что жертвами Волынской резни были в основном советские, а не польские граждане.
Российское диппредставительство обратило внимание на то, что, оглашая решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана в РФ экстремистской и запрещена), Навроцкий заявил, что для подавляющего большинства польского общества УПА* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики в годы Второй мировой войны.
"Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943-1944 годов были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина вошла в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР", - говорится в заявлении посольства.
В пятницу президент Польши сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой польского государства Анджеем Дудой.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России террористические организации.
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла
19 июня, 21:13