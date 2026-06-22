Рейтинг@Mail.ru
Посольство России напомнило Навроцкому о жертвах Волынской резни - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 22.06.2026
Посольство России напомнило Навроцкому о жертвах Волынской резни

Андреев: жертвами Волынской резни были в основном граждане СССР

© Фото : посольство РФ в ПольшеЧрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : посольство РФ в Польше
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Польше напомнило президенту Польши Каролю Навроцкому о том, что жертвами Волынской резни были в основном советские граждане.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Посольство России в Польше напомнило президенту Польши Каролю Навроцкому, что жертвами Волынской резни были в основном советские, а не польские граждане.
Российское диппредставительство обратило внимание на то, что, оглашая решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана в РФ экстремистской и запрещена), Навроцкий заявил, что для подавляющего большинства польского общества УПА* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики в годы Второй мировой войны.
"Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943-1944 годов были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина вошла в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР", - говорится в заявлении посольства.
В пятницу президент Польши сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой польского государства Анджеем Дудой.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России террористические организации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла
19 июня, 21:13
 
В миреПольшаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийАнджей ДудаВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала