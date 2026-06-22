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Германия десятилетиями платит пособия бывшим гитлеровцам, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2026
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05:54 22.06.2026 (обновлено: 07:30 22.06.2026)
Германия десятилетиями платит пособия бывшим гитлеровцам, заявили в МИД

Захарова: Германия десятилетия выплачивает пособия бывшим гитлеровцам

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и коллаборационистам.
  • При этом власти ФРГ отказывают в компенсациях всем ленинградским блокадникам, кроме евреев, признанных жертвами Холокоста.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германия уже десятилетия выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и коллаборационистам, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что власти ФРГ отказываются направлять компенсации всем ленинградским блокадникам и защитникам города. Выплаты Берлин производит только блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста.
"Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда", — подчеркнула Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
ФРГ не идет на выплату компенсаций блокадникам, кроме евреев, заявили в МИД
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