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ЕС одержим идеей, что Россия якобы является его врагом, заявил Полянский - РИА Новости, 22.06.2026
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17:13 22.06.2026
ЕС одержим идеей, что Россия якобы является его врагом, заявил Полянский

Полянский: ЕС одержим идеей о том, что Россия якобы враждебна ему и НАТО

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз одержим идеей о неизбежности прямого столкновения с Россией через несколько лет.
  • Европейские элиты продвигают идею о враждебности России и готовятся к военному сценарию, занимаясь идеологической обработкой населения.
  • Полянский сообщил об отсутствии продвижения к достижению соглашения с Россией на площадке ОБСЕ.
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Европейский союз одержим идеей о том, что Россия якобы враждебна ему и НАТО, а также о неизбежности прямого столкновения сторон через несколько лет, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"У нас есть контакты в кулуарах, но они носят неофициальный характер. Официально же Европейский союз буквально одержим идеей о том, что Россия является врагом Европейского союза и НАТО, и что через три, пять или семь лет - в зависимости от того, кто об этом говорит, - неизбежно произойдет прямая война между Россией и Европой, к которой Европа должна быть готова", - отметил он в интервью блогеру Марио Науфалу.
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По его словам, именно эту линию европейцы продвигают повсюду.
"И что наиболее опасно - они не просто продвигают ее, они действительно готовятся к такому сценарию. Более того, они занимаются идеологической обработкой собственного населения, особенно молодежи, которая не обладает глубокими историческими знаниями и принимает за чистую монету все, что говорит официальная пропаганда", - добавил Полянский.
Дипломат уточнил, что именно поэтому Европа в значительной степени движется по воинственному курсу. При этом он пояснил, что когда говорит "Европа", то имеет в виду не европейских граждан, а нынешние европейские элиты.
На вопрос блогера о том, есть ли за закрытыми дверями какое-либо продвижение к достижению соглашения с Россией, Полянский ответил отрицательно.
"Хотелось бы сообщить вам хорошие новости, Марио, но, к сожалению, их нет. Я как раз тот человек, который должен был бы знать о любых контактах между Россией и европейскими странами, потому что сейчас я работаю на площадке ОБСЕ, а ОБСЕ - это организация, которая призвана заниматься вопросами европейской безопасности", - сказал постпред РФ.
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