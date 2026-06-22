Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз одержим идеей о неизбежности прямого столкновения с Россией через несколько лет.

Европейские элиты продвигают идею о враждебности России и готовятся к военному сценарию, занимаясь идеологической обработкой населения.

Полянский сообщил об отсутствии продвижения к достижению соглашения с Россией на площадке ОБСЕ.

ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Европейский союз одержим идеей о том, что Россия якобы враждебна ему и НАТО, а также о неизбежности прямого столкновения сторон через несколько лет, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"У нас есть контакты в кулуарах, но они носят неофициальный характер. Официально же Европейский союз буквально одержим идеей о том, что Россия является врагом Европейского союза и НАТО , и что через три, пять или семь лет - в зависимости от того, кто об этом говорит, - неизбежно произойдет прямая война между Россией и Европой, к которой Европа должна быть готова", - отметил он в интервью блогеру Марио Науфалу.

По его словам, именно эту линию европейцы продвигают повсюду.

"И что наиболее опасно - они не просто продвигают ее, они действительно готовятся к такому сценарию. Более того, они занимаются идеологической обработкой собственного населения, особенно молодежи, которая не обладает глубокими историческими знаниями и принимает за чистую монету все, что говорит официальная пропаганда", - добавил Полянский.

Дипломат уточнил, что именно поэтому Европа в значительной степени движется по воинственному курсу. При этом он пояснил, что когда говорит "Европа", то имеет в виду не европейских граждан, а нынешние европейские элиты.

На вопрос блогера о том, есть ли за закрытыми дверями какое-либо продвижение к достижению соглашения с Россией, Полянский ответил отрицательно.