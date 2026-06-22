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Лейбористская партия не может решить проблемы британцев, заявил эксперт - РИА Новости, 22.06.2026
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23:30 22.06.2026
Лейбористская партия не может решить проблемы британцев, заявил эксперт

Огуз Оян: Лейбористская партия не может решить проблемы британцев

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
  • По мнению эксперта Огуза Ояна, Лейбористская партия стала придерживаться более правых позиций, чем в эпоху Тони Блэра, и потеряла часть своих сторонников.
  • Он считает, что Лейбористской партии нужна полномасштабная перестройка идеологии, чтобы решать проблемы британцев.
АНТАКЬЯ (Турция), 22 июн - РИА Новости. Лейбористская партия при премьер-министре Кире Стармере не может решить проблемы британцев, заявил РИА Новости бывший депутат, эксперт по международным отношениям Огуз Оян.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
По мнению Ояна, Стармер не внушал доверия в том, что касается внешней политики, в том числе в его поддержке Украины.
Эксперт считает, что Лейбористская партия стала придерживаться более правых позиций, чем в эпоху Тони Блэра, в результате потеряла часть своих сторонников из-за "размытой" целевой аудитории.
"На самом деле Стармер должен был уйти в отставку еще до местных выборов, а Лейбористская партия тем самым расчистила бы путь для более новой и активной политической силы", - считает Оян.
"Лейбористская партия в нынешнем ее положении и с текущей идеологической направленностью неспособна решить проблемы британцев, ей нужна полномасштабная перестройка идеологии. Кроме того, под вопросом способность партии выбрать нового кандидата на пост премьер-министра и получить вотум доверия", - отметил эксперт.
По его мнению, Британия может выйти из "крена направо" за счет голосов избирателей, однако проблемой остается наличие, как и во многих уголках Европы, стремящихся к агрессивным политическим методам лидеров.
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