Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.

По мнению эксперта Огуза Ояна, Лейбористская партия стала придерживаться более правых позиций, чем в эпоху Тони Блэра, и потеряла часть своих сторонников.

Он считает, что Лейбористской партии нужна полномасштабная перестройка идеологии, чтобы решать проблемы британцев.

АНТАКЬЯ (Турция), 22 июн - РИА Новости. Лейбористская партия при премьер-министре Кире Стармере не может решить проблемы британцев, заявил РИА Новости бывший депутат, эксперт по международным отношениям Огуз Оян.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

По мнению Ояна, Стармер не внушал доверия в том, что касается внешней политики, в том числе в его поддержке Украины

Эксперт считает, что Лейбористская партия стала придерживаться более правых позиций, чем в эпоху Тони Блэра, в результате потеряла часть своих сторонников из-за "размытой" целевой аудитории.

"На самом деле Стармер должен был уйти в отставку еще до местных выборов, а Лейбористская партия тем самым расчистила бы путь для более новой и активной политической силы", - считает Оян.

"Лейбористская партия в нынешнем ее положении и с текущей идеологической направленностью неспособна решить проблемы британцев, ей нужна полномасштабная перестройка идеологии. Кроме того, под вопросом способность партии выбрать нового кандидата на пост премьер-министра и получить вотум доверия", - отметил эксперт.