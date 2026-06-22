В Шереметьево ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.