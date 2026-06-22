Спасатели четыре дня выезжали на поиски семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели выезжали на поиски семьи Усольцевых в тайге по заявке следователей.

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей недалеко от поселка Кутурчин, возобновились 4 июня и велись пять дней.

Семья пока не найдена, несмотря на то что спасатели обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности.

КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Спасатели по заявке следователей в течение четырех дней выезжали в тайгу на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Манско-Уярском округе Красноярского края, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.

Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых, которая пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года, были возобновлены 4 июня и велись пять дней, до 9 июня. В поисках участвовали около 80 человек, а для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.

"Спасатели выезжали по нашей заявке, плановые мероприятия", - сказала собеседница агентства.

По данным КГКУ "Спасатель", поиски вели спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения с 17 по 21 июня.