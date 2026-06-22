Спасатели четыре дня выезжали на поиски семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели выезжали на поиски семьи Усольцевых в тайге по заявке следователей.
- Поиски семьи Усольцевых, пропавшей недалеко от поселка Кутурчин, возобновились 4 июня и велись пять дней.
- Семья пока не найдена, несмотря на то что спасатели обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности.
КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Спасатели по заявке следователей в течение четырех дней выезжали в тайгу на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Манско-Уярском округе Красноярского края, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.
Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых, которая пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года, были возобновлены 4 июня и велись пять дней, до 9 июня. В поисках участвовали около 80 человек, а для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.
"Спасатели выезжали по нашей заявке, плановые мероприятия", - сказала собеседница агентства.
По данным КГКУ "Спасатель", поиски вели спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения с 17 по 21 июня.
"В поисках были задействованы четыре человека и две единицы техники. В течение пяти дней краевые спасатели обследовали 51 квадратный километр горно-таёжной местности. Несмотря на все предпринятые меры, пропавшая семья пока не найдена", - говорится в сообщении отряда.