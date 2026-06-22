В Ингушетии почти 550 человек ищут пропавшего мальчика

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Почти 550 человек участвуют в продолжающихся восьмой день поисках пропавшего на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика, в основном его ищут на прибрежной территории, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.