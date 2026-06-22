В Ингушетии почти 550 человек ищут пропавшего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии на восьмой день продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа в городе Карабулак.
- Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга, его унесло течением.
- В поисках участвуют почти 550 человек, основной акцент сделан на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений.
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Почти 550 человек участвуют в продолжающихся восьмой день поисках пропавшего на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика, в основном его ищут на прибрежной территории, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Ведомство 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски мальчика, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Региональные СУСК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка.
"По состоянию на 13.00 мск общее число задействованных сил и средств составляет 546 человек, из них добровольцев - 309… Основной акцент сделан на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений. Также на прибрежной территории дополнительно задействованы кинологи", - говорится в сообщении.
В Якутии пропал трехлетний ребенок
6 июня, 19:51