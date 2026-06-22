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В Ингушетии почти 550 человек ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 22.06.2026
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15:03 22.06.2026
В Ингушетии почти 550 человек ищут пропавшего мальчика

Почти 550 человек участвуют в поисках пропавшего на реке в Ингушетии мальчика

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ИнгушетияПоиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии на восьмой день продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа в городе Карабулак.
  • Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга, его унесло течением.
  • В поисках участвуют почти 550 человек, основной акцент сделан на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений.
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Почти 550 человек участвуют в продолжающихся восьмой день поисках пропавшего на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика, в основном его ищут на прибрежной территории, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Ведомство 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски мальчика, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Региональные СУСК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка.
"По состоянию на 13.00 мск общее число задействованных сил и средств составляет 546 человек, из них добровольцев - 309… Основной акцент сделан на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений. Также на прибрежной территории дополнительно задействованы кинологи", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСеверный КавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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